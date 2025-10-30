«Καμπανάκι» για το χαμηλό ποσοστό ανακύκλωσης

Στην επί της ουσίας απραξία της κυβέρνησης στον τομέα της κυκλικής οικονομίας με την ανακύκλωση μόλις στο 17% των παραγόμενων απορριμμάτων, αναφέρθηκε χθες σε ενημέρωση του Τύπου ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης (ΣΕΠΑΝ).

Σύμφωνα με την πρόεδρο του ΣΕΠΑΝ, Λένα Μπέλση, η κατάσταση είναι απογοητευτική. Όπως είπε «απαιτείται να περάσουμε άμεσα από τα λόγια στις πράξεις. Η Πολιτεία οφείλει να μην αντιμετωπίζει τα θέματα της Ανακύκλωσης και της Κυκλικής Οικονομίας ως πάρεργο, αλλά να σκύψει με τόλμη και αποφασιστικότητα πάνω στα προβλήματα που παρουσιάζονται και να δώσει ολιστικές και αποτελεσματικές λύσεις, μην υπολογίζοντας κανένα πρόσκαιρο πολιτικό κόστος».

Ειδικότερα ο ΣΕΠΑΝ, θεσμικός εκπρόσωπος του ιδιωτικού τομέα στην Κυκλική Οικονομία, στον οποίο συμμετέχουν 28 εταιρίες που ασκούν βιομηχανική δραστηριότητα στους τομείς της ανακύκλωσης και αξιοποίησης αποβλήτων, υποπροϊόντων και δευτερογενών πρώτων υλών, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου περιγράφοντας τη σημερινή κατάσταση ως εξής: Παρατηρείται, ανυπαρξία ουσιαστικών αντικινήτρων ταφής, στρεβλώσεις στη λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης και ειδικότερα αναφορικά με τα υλικά συσκευασίας, καθυστέρηση ανάπτυξης κρίσιμων υποδομών (π.χ. Αττική), ανεπάρκεια ουσιαστικών δράσεων διαλογής στην πηγή, έλλειψη κινήτρων για ανάπτυξη δευτερογενούς αγοράς υποστελέχωση και απαξίωση κρίσιμων για τη λειτουργία της αγοράς υπηρεσιών – οργανισμών (π.χ. ΥΠΕΝ, ΕΟΑΝ) καθώς και απουσία προγραμμάτων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης.

Αναφορικά με την Αττική τονίστηκε η έλλειψη σύγχρονων υποδομών καθώς οι διαγωνισμοί για την κατασκευή Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) που πλέον χρειάζεται να αναβαθμιστούν σε Μονάδες Ανάκτησης Ανακύκλωσης (ΜΑΑ) βάσει των νεότερων οδηγιών της ΕΕ, δεν προχωρούν. «Δεν κάνουμε τίποτα αν δεν δεν λύσουμε το θέμα της Αττικής, το αποτύπωμα της χώρας δεν θα βελτιωθεί όταν μένει απέξω από την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων η περιοχή που κατοικεί ο μισός πληθυσμός της χώρας» υπογράμμισε η κα. Μπέλση.

Επίσης υπογραμμίστηκε ιδιαίτερα η υπο στελέχωση που χαρακτηρίζει τον ΕΟΑΝ (Οργανισμός Ανακύκλωσης) και το ίδιο το υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ). Στον ΕΟΑΝ που μεταξύ άλλων χρειάζεται να ελέγχει όλα τα συστήματα ανακύκλωσης και την εισφοροδιαφυγή εργάζονται μόλις 10 άτομα, ενώ το ΥΠΕΝ, λόγω έλλειψης του αναγκαίου προσωπικού χρειάζεται μήνες για να παρέχει μια περιβαλλοντική δανειοδότηση, ενώ αδυνατεί να εποπτεύσει αποτελεσματικά μια σειρά από σχετικές με την κυκλική οικονομία διαδικασίες.

Άξονας

Στο πλαίσιο αυτό τονίστηκαν οι 4 άξονες άμεσης παρέμβασης και συγκεκριμένα η ανάγκη για ενίσχυσης της ανακύκλωσης, υλοποίησης των απαραίτητων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, στελέχωσης των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών και προώθησης της Ενεργειακής Αξιοποίησης.

Σχετικά με το τελευταίο η πρόεδρος του ΣΕΠΑΝ σημείωσε ότι ο Σύνδεσμος είναι σαφώς υπέρ της ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων ωστόσο για να προχωρήσει η δημιουργία δικτύου μονάδων χρειάζεται πρώτα να γίνουν οι βασικές υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων και πολλά άλλα.

Να σημειωθεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη από το ΥΠΕΝ διαβούλευση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το σχέδιο δημιουργίας δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών (ΑΕΠΥ) από Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ).