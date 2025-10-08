Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Έλεγχοι σε δήμους της Αττικής για τη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων

Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι:

Κανένας από τους ελεγχόμενους δήμους δεν έχει δημιουργήσει Κέντρο Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών, δεν έχει εφαρμόσει το σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» και δεν προβαίνει σε χωριστή συλλογή επικίνδυνων αποβλήτων παραγόμενων από νοικοκυριά

3 δήμοι εφαρμόζουν την απαγόρευση προμήθειας, χρήσης και διάθεσης πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και προϊόντων από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη στις συμβάσεις λειτουργίας των κυλικείων τους

6 δήμοι: (α) πραγματοποιούν χωριστή συλλογή Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) οικιακής προέλευσης καθώς και αποβλήτων τροφίμων στις σχολικές μονάδες τους και (β) δεν προμηθεύονται πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης

7 δήμοι εφαρμόζουν χωριστή συλλογή και ανακύκλωση χαρτιού σε δημοτικά κτίρια ή σε άλλους χώρους και εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς τους

9 δήμοι προβαίνουν σε χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων

10 δήμοι συλλέγουν χωριστά φορητές ηλεκτρικές στήλες σε σχολικές μονάδες και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

7 δήμοι έχουν καταρτίσει Κανονισμό Καθαριότητας.

Διαπιστώθηκε σημαντική υστέρηση στην υλοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων και δράσεων στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, καθώς η μέση υλοποίηση τους κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα (εφαρμόζονται κατά μέσο όρο 13 μέτρα δράσης από σύνολο των 27).

Η ΕΑΔ συνέστησε στους δήμους να προβούν στην υλοποίηση και εφαρμογή του συνόλου των μέτρων και δράσεων που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων.

