Seal Greece: 1.000 μίλια για τις 1.000 μεσογειακές φώκιες που απομένουν στον πλανήτη

Δύο ιστιοπλοϊκά με χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα, το Bonnie R και το Pelago, άνοιξαν πανιά αυτό το καλοκαίρι, χαράσσοντας μια πορεία που ξεπερνούσε τα όρια ενός ταξιδιού. Σχεδόν 1.000 ναυτικά μίλια καλύφθηκαν, ένα μίλι για κάθε μία από τις περίπου 1.000 μεσογειακές φώκιες που απομένουν στον πλανήτη, και έγιναν η γέφυρα που ένωσε ανθρώπους, τόπους και θάλασσες γύρω από τον κοινό στόχο: την προστασία του πιο σπάνιου θαλάσσιου θηλαστικού στον κόσμο.

Η μεγάλη θαλάσσια εκστρατεία Seal Greece, πρωτοβουλία των Monk Seal Alliance και ΟΦΥΠΕΚΑ, ξεκίνησε από τον Βόλο στις 7 Ιουλίου και απλώθηκε στο Ιόνιο και το Αιγαίο σε συνεργασία με την Aegean Cargo Sailing.

Στο Bonnie R, ο καπετάνιος John και η Γερμανίδα θαλάσσια βιολόγος, Nora, έπλευσαν για 23 ημέρες σε έξι νησιά και την Πρέβεζα, ενώ στο Pelago, ο καπετάνιος Λουκάς μαζί με τους πρεσβευτές Arran και Suzanne, θαλάσσιοι επιστήμονες από την Αγγλία και τη Γαλλία, ταξίδεψαν κόντρα στα δυνατά μελτέμια, αγκυροβόλησαν σε δεκαοκτώ νησιά του Αιγαίου και μετέφεραν το ίδιο πολύτιμο μήνυμα: η θάλασσα και η ευάλωτη βιοποικιλότητά της χρειάζονται απόσταση και σεβασμό.

Όπως δήλωσε η Suzanne από τη Γαλλία, «η Seal Greece είναι κάτι περισσότερο από μια εκστρατεία ενημέρωσης– είναι ένα δίκτυο από απλούς πολίτες, οργανισμούς, τοπικούς παράγοντες και επιχειρήσεις που ένωσαν τις δυνάμεις τους για την προστασία της Μεσογειακής φώκιας Monachus monachus. Το ταξίδι μας μπορεί να έφτασε στο τέλος του αλλά το έργο μας δεν έχει ολοκληρωθεί. Καλύψαμε περίπου 1000 μίλια – ένα για κάθε Μεσογειακή φώκια που παραμένει ζωντανή στον πλανήτη. Και το γεγονός ότι το ταξίδι τελείωσε δεν σημαίνει ότι σταματάμε να προσπαθούμε».

Από την πλευρά του, ο Arran από το Ηνωμένο Βασίλειο επεσήμανε ότι «ήρθαμε στην Ελλάδα από διαφορετικές χώρες του κόσμου για να συμμετάσχουμε σε αυτή τη σημαντική αποστολή, με έναν κοινό στόχο: την προστασία ενός από τα σπανιότερα θαλάσσια θηλαστικά της Γης. Από λιμάνι σε λιμάνι, διασχίζοντας το Αιγαίο και το Ιόνιο μεταφέραμε το μήνυμά μας: δώστε στη φώκια Monachus monachus το χώρο που έχει ανάγκη και προστατεύστε την άγρια ζωή της Μεσογείου».

Η Nora από τη Γερμανία επεσήμανε ότι «μου άρεσε η επαφή με τους ντόπιους που μοιράστηκαν μαζί μας τις ιστορίες τους για τις φώκιες, αλλά και με τους ταξιδιώτες που πλησίαζαν για να ενημερωθούν και να στηρίξουν το σκοπό μας. Νιώθω ευγνώμων για αυτή την αποστολή και για την ομάδα που έκανε καταπληκτική δουλειά».

Σε κάθε λιμάνι του ταξιδιού, κάτοικοι και επισκέπτες γνώρισαν τη Mona, τη φώκια-δημιούργημα επαυξημένης πραγματικότητας (AR), που για δύο μήνες «κολύμπησε» στις ακτές, ενημέρωσε, έπαιξε και μίλησε σε πέντε γλώσσες. Παρέα της, δεκάδες παιδιά ζωγράφισαν και το μήνυμα της εκστρατείας ακούστηκε σε σχολεία, μαρίνες και πλατείες.

Από τα καφενεία των μικρών λιμανιών μέχρι τα καταδυτικά κέντρα και τις σχολές καγιάκ, κάθε συνάντηση έγινε αφορμή για σύνδεση. Καταστηματάρχες, ιδιοκτήτες σκαφών και τουριστικές επιχειρήσεις ενημερώθηκαν πώς να προστατεύουν τους θαλάσσιους βιότοπους, ενώ περιβαλλοντικοί οργανισμοί στάθηκαν στο πλευρό της δράσης. Έτσι, το ταξίδι μετατράπηκε σε μια γιορτή γνώσης, διαλόγου και συλλογικής ευθύνης για τη Μεσογειακή φώκια.

Η συντονίστρια Monk Seal Alliance, Auriane Pertuisot, σημείωσε ότι «η εκστρατεία ενημέρωσης της πρωτοβουλίας Seal Greece από τη Monk Seal Alliance, είναι πραγματικά μοναδική. Για πρώτη φορά, μια εθνική καμπάνια ενημέρωσης υλοποιείται υπό την υποστήριξη του ΟΦΥΠΕΚΑ — της αρμόδιας αρχής για τις προστατευόμενες περιοχές — με στόχο να δείξει σε ταξιδιώτες και θαλάσσιους επισκέπτες πώς οι επιλογές τους επηρεάζουν τη Μεσογειακή φώκια και τους ευαίσθητους οικοτόπους της».

Όπως πρόσθεσε, «η στρατηγική άλλαξε ριζικά: από τη συγκρατημένη ενημέρωση και τον φόβο ότι η υπερβολική δημοσιότητα θα έβλαπτε το είδος, σε μια ξεκάθαρη προώθηση του μηνύματος της συνύπαρξης. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας και μια ισχυρή ηθική βάση βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο. Η αλλαγή αυτή είναι κρίσιμη, καθώς το είδος αρχίζει να ανακάμπτει, όσο η ανθρώπινη δραστηριότητα στους κύριους οικοτόπους της εντείνεται».

«Ταυτόχρονα, η Monk Seal Alliance στηρίζει τις ελληνικές αρχές ώστε να διατηρηθεί η δυναμική στη δημιουργία και την αποτελεσματική διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. Στόχος: να παρακολουθούνται και να αντιμετωπίζονται έγκαιρα οι απειλές για το είδος — μια ακόμη βασική προτεραιότητα της πρωτοβουλίας Seal Greece» συμπλήρωσε η ίδια.

Εκδηλώσεις

Στη διαδρομή οργανώθηκαν επιτυχημένες εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις οργανώσεις iSea και Kosamare.

Η Seal Greece έθεσε την αειφορία στο επίκεντρο των δράσεών της. Με τα σκάφη να αξιοποιούν στο μέγιστο την αιολική και την ηλιακή ενέργεια, η κατανάλωση καυσίμων περιορίστηκε κατά περίπου 274 λίτρα, αποτρέποντας μια σημαντική ποσότητα εκπομπών CO₂ να διαρρεύσει στο περιβάλλον.