Ανοίγει ο δρόμος για χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τη ρύπανση των υδάτων;

Οι ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας έκαναν κοινή έκκληση την Παρασκευή για χαλάρωση στους κανόνες της ΕΕ για τη ρύπανση των υδάτων και την ασφάλεια των χημικών, σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Σε κοινή δήλωση που υιοθετήθηκε στο 25ο Γαλλο-Γερμανικό Συμβούλιο Υπουργών στην Τουλόν της Γαλλίας, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υποστήριξαν τις εκκλήσεις για αναθεώρηση του REACH – του νομικού πλαισίου της ΕΕ για τα χημικά – που επικεντρώνεται στη «μείωση των βαρών» μέσω της «εξορθολογισμού των διαδικασιών».

Αναθεώρηση του REACH

Η δήλωση έρχεται μήνες πριν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάσει την εδώ και καιρό καθυστερημένη αναθεώρηση του REACH. Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ έχει σηματοδοτήσει ότι ο πρωταρχικός στόχος της αναθεώρησης θα είναι η απλούστευση των κανόνων και η επιτάχυνση των διαδικασιών για τη βιομηχανία – προς απογοήτευση των ομάδων της κοινωνίας των πολιτών.

Οι δύο κυβερνήσεις πίεσαν επίσης για την ελάφρυνση των οικονομικών περιορισμών για την αγωνιζόμενη χημική βιομηχανία της Ευρώπης.

Οι Μερτς και Μακρόν πίεσαν για τη χαλάρωση των πρόσφατα αναθεωρημένων κανόνων για τα αστικά λύματα, οι οποίοι απαιτούν από τις εταιρείες καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων να επωμίζονται το μεγαλύτερο μέρος του κόστους καθαρισμού των μικρορύπων στα αστικά λύματα από τα τέλη του 2028.

Η Επιτροπή έχει ήδη δεσμευτεί να εκπονήσει μια ενημερωμένη μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις του συστήματος διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, μετά από έντονη αντίδραση της βιομηχανίας.

Ισχυρό μήνυμα

Η δήλωση των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της ΕΕ στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στις Βρυξέλλες να προχωρήσουν στην προσπάθειά τους να μειώσουν τη γραφειοκρατία. «Για να απελευθερώσουμε το πλήρες δυναμικό των εταιρειών μας για ανάπτυξη και παραγωγικότητα, είναι… επείγον να μειώσουμε σημαντικά την πολυπλοκότητα και να απλοποιήσουμε το κανονιστικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης», αναφέρει το έγγραφο.

Οι δύο ηγέτες επανέλαβαν τις εκκλήσεις τους για καλύτερους κανόνες που θα διευκολύνουν την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση κρίσιμων πρώτων υλών (CRM), καθώς οι χώρες της ΕΕ αγωνίζονται να μειώσουν την εξάρτηση από τα κινεζικά ορυκτά που είναι απαραίτητα για την άμυνα και την ενεργειακή μετάβαση.

Το Παρίσι και το Βερολίνο δεσμεύτηκαν να «συνεργαστούν για τον σχεδιασμό των πτυχών CRM του Νόμου για την Κυκλική Οικονομία και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους» με την ελπίδα να «αποκομίσουν τα οφέλη» της πρότασης πολιτικής, αναφέρει το προσχέδιο.

Ο νόμος για την κυκλική οικονομία αναμένεται το 2026 και στοχεύει στη διευκόλυνση της μεταφοράς αποβλήτων υλικών μεταξύ των χωρών της ΕΕ, με στόχο την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης σε όλες τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες.

Το 2023, οι δύο χώρες της ΕΕ είχαν ήδη δεσμευτεί για περαιτέρω συνεργασία σε κρίσιμες πρώτες ύλες μαζί με την Ιταλία, μεταξύ άλλων μέσω της σύστασης ομάδων εργασίας για νέα έργα εξόρυξης, επεξεργασίας και ανακύκλωσης.

