Πώς αυτές οι ευρωπαϊκές πόλεις χρησιμοποιούν καινοτόμες επιβραβεύσεις προς ενίσχυση του βιώσιμου τουρισμού

Δεκάδες δημοφιλείς ευρωπαϊκοί προορισμοί έχουν επιβάλει πρόστιμα, φόρους και άλλους περιορισμούς στους ταξιδιώτες τους τελευταίους μήνες, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του υπερτουρισμού. Ωστόσο κάποιες ευρωπαϊκές πόλεις ακολουθούν τον ακριβώς αντίθετο δρόμο, έχοντας όμως τον ίδιο στόχο

Πέρυσι η Κοπεγχάγη ακολούθησε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Η πόλη ξεκίνησε να επιβραβεύει τους τουρίστες που επιδεικνύουν υπεύθυνη και συνειδητή συμπεριφορά μέσω της πρωτοβουλίας CopenPay. Ο βασικός στόχος αυτής της δράσης είναι να δείξει στους ταξιδιώτες ότι οι κλιματικές ενέργειες μπορούν να είναι πολύ πιο εύκολες απ’ ό,τι πιστεύουν, προωθώντας παράλληλα τον βιώσιμο τουρισμό.

Τα κίνητρα περιλαμβάνουν δωρεάν ενοικιάσεις ποδηλάτων, περιηγήσεις με βάρκα και γεύματα για τους ταξιδιώτες που βοηθούν σε κοινοτικούς κήπους, μαζεύουν σκουπίδια ή χρησιμοποιούν δημόσιες συγκοινωνίες.

Μετά την Κοπεγχάγη, και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και προορισμοί όπως το Βερολίνο, το Ελσίνκι και η Βρέμη εξέφρασαν ενδιαφέρον να εφαρμόσουν παρόμοιο σύστημα.

«Από τότε που λανσάραμε το CopenPay το περασμένο καλοκαίρι, έχουμε δεχθεί τεράστιο ενδιαφέρον από πόλεις και τουριστικά γραφεία από την Ευρώπη, την Ασία και τη Βόρεια Αμερική, τα οποία θέλουν να μάθουν περισσότερα για το πρόγραμμα και τις εμπειρίες μας», δήλωσε ο Søren Tegen Petersen, διευθύνων σύμβουλος του Wonderful Copenhagen, σε δελτίο τύπου.

«Μέχρι στιγμής, έχουμε μοιραστεί τις γνώσεις μας για το CopenPay με περισσότερους από 100 ενδιαφερόμενους φορείς.»

Ανταμοιβές για ταξίδια με τρένο και μακρύτερες διαμονές

Το Βερολίνο εξετάζει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα πρωτοβουλία του χρόνου, η οποία θα επιβραβεύει τους ταξιδιώτες που φτάνουν με τρένο, μένουν περισσότερο, τρώνε φυτικά γεύματα και συμμετέχουν σε δραστηριότητες φιλικές προς το περιβάλλον. Τα οφέλη θα περιλαμβάνουν εκπτώσεις σε εισιτήρια μουσείων, δωρεάν φαγητό και δωρεάν ενοικιάσεις ποδηλάτων.

Αυτό το πρόγραμμα αναμένεται να βοηθήσει στη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στην πρόθεση των τουριστών να είναι υπεύθυνοι και στην πραγματική τους συμπεριφορά.

Η πόλη σκοπεύει να χρησιμοποιήσει εφαρμογές κινητών και συστήματα πόντων για να διευκολύνει τη διαδικασία επιβράβευσης, ενώ θα συνεργαστεί και με τοπικές επιχειρήσεις.

Το Ελσίνκι ενδιαφέρεται επίσης να εφαρμόσει τη δική του εκδοχή του CopenPay, με έμφαση στον αναγεννητικό τουρισμό και την αποκατάσταση της Βαλτικής Θάλασσας, σε συνεργασία με άλλους προορισμούς της Βαλτικής και των Σκανδιναβικών χωρών.

Το σχέδιο θα ενθαρρύνει τους τουρίστες να χρησιμοποιούν δημόσιες συγκοινωνίες και ποδήλατα, προσφέροντας ανταμοιβές όπως δωρεάν γεύματα και εκπτώσεις σε ξεναγήσεις.

Παρομοίως, η γερμανική πόλη Βρέμη έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασία με τους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους (Deutsche Bahn) για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, με σχέδια για περαιτέρω ανάπτυξη με βάση το μοντέλο CopenPay.

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, οι επισκέπτες που διανυκτερεύουν και φτάνουν στη Βρέμη με τρένο λαμβάνουν εκπλήξεις σε σακουλάκια με μικρά δώρα και κουπόνια από τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις.

«Η καμπάνια έγινε δεκτή με πολύ θετικό τρόπο από τους επισκέπτες μας και μας ενθάρρυνε να επεκτείνουμε την ιδέα, ενισχύοντας τη Βρέμη ως βιώσιμο προορισμό. Για το 2026, σχεδιάζουμε μια ακόμη μεγαλύτερη πρωτοβουλία», δήλωσε ο Oliver Rau, διευθύνων σύμβουλος της Bremen Marketing and Tourism.

Δωρεάν ποτά και πρόσβαση σε μουσεία

Η επιβράβευση των τουριστών για υπεύθυνη συμπεριφορά δεν είναι εντελώς καινούργια ιδέα. Άλλες πόλεις, όπως το Λονδίνο, έχουν εφαρμόσει παρόμοια τοπικά προγράμματα εδώ και χρόνια. Τον Ιούλιο, που έχει καθιερωθεί ως ο μήνας «Plastic Free July», οι επισκέπτες και οι κάτοικοι στο Λονδίνο λαμβάνουν δωρεάν ποτό αν συμμετάσχουν σε δράσεις καθαρισμού.

Στην Ελβετία, όσοι ταξιδεύουν με μέσα μαζικής μεταφοράς και χρησιμοποιούν το Swiss Travel Pass, απολαμβάνουν δωρεάν είσοδο σε περισσότερα από 500 μουσεία και έως 50% έκπτωση στα περισσότερα ορεινά τρένα.

Η Wild Sweden, βραβευμένη ταξιδιωτική εταιρεία, προσφέρει πρόσβαση σε σπα και δωρεάν γεύμα στο Hotel Savoy στο Λούλεα σε επισκέπτες που φτάνουν στη Σουηδική Λαπωνία με τρένο για τις διακοπές παρατήρησης βόρειου σέλαος και άγριας ζωής.

Την περασμένη άνοιξη, η Νορμανδία λάνσαρε ειδικό τιμολόγιο χαμηλών εκπομπών άνθρακα, το οποίο προσφέρει έκπτωση τουλάχιστον 10% σε εισιτήρια για 90 αξιοθέατα και πολιτιστικούς χώρους. Το πρόγραμμα αφορά επισκέπτες που φτάνουν στη βόρεια Γαλλία με λεωφορείο, τρένο ή ποδήλατο, και ισχύει για κάστρα, μουσεία, μνημεία και πάρκα, αλλά και για ενοικιάσεις ποδηλάτων, καγιάκ και escape rooms.

Με πληροφορίες από Euronews