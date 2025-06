Η Worldline στην Ελλάδα συνεργάζεται με τη Save Your Hood και φροντίζει για το μέλλον του πλανήτη

Η Worldline παγκόσμιος ηγέτης στις τεχνολογίες πληρωμών, πραγματοποίησε τη δεύτερη Ημέρα Καθαρισμού, σε συνεργασία με τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Save Your Hood, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, και στο πλαίσιο της CSR Στρατηγικής της, έχοντας ως στόχο να αφήσει το θετικό της αποτύπωμα στο περιβάλλον.

Πάνω από 50 εθελοντές της Worldline στην Ελλάδα (Worldline Greece & Cardlink, a Worldline brand) στήριξαν έμπρακτα τη δράση του περιβαλλοντικού οργανισμού Save your Hood, συμμετέχοντας εθελοντικά στον καθαρισμό του υγρότοπου στον Δήμο Αρτέμιδας, και της κοντινής παραλίας του Αγίου Νικολάου. Ο υγρότοπος της Αρτέμιδας αποτελεί έναν από τους ελάχιστους εναπομείναντες υγροτόπους της Αττικής και αποτελεί μέρος ενός δικτύου πολύ σημαντικών για την ορνιθοπανίδα βιότοπους της Ανατολικής Αττικής, που ξεκινά από τον Σχοινιά και καταλήγει στη Βραυρώνα.

Το αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας, ήταν η συλλογή περίπου 7200 λίτρων σύμμεικτων απορριμμάτων, εκ των οποίων τα 600 λίτρα οδηγήθηκαν στον μπλε κάδο και τα 6600 λίτρα σύμμεικτων και βαρέων απορριμμάτων συλλέχθηκαν από όχημα του Δήμου Αρτέμιδας. Προηγήθηκε εκπαίδευση των εθελοντών από την έμπειρη ομάδα της Save Your Hood, με στόχο τόσο την αποτελεσματικότητα της δράσης και την προσφορά στην τοπική κοινωνία, όσο και την αναθεώρηση επιβαρυντικών προς το περιβάλλον καθημερινών πρακτικών.

«Η μεγάλη ανταπόκριση της ομάδας μας και ο τρόπος που οι άνθρωποι συνεργάζονται με στόχο το όφελος της ευρύτερης κοινωνίας, αντικατοπτρίζουν τις αξίες της εταιρείας μας. Ευχαριστούμε θερμά την Save Your Hood που μας καθοδήγησε σε όλη τη διάρκεια της δράσης και που μοιραστήκαμε αυτή τη σημαντική για το περιβάλλον μας εμπειρία. Η αλλαγή ξεκινάει από τον καθένα μας ξεχωριστά.» σχολίασε ο κος Ιωάννης Κιτιξής, Country Head and Managing Director της Worldline στην Ελλάδα, με αφορμή τη συμμετοχή του στη δράση.

Η δράση της Worldline εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα πρωτοβουλιών για το περιβάλλον, οι οποίες στοχεύουν πρωτίστως στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, συμβάλλοντας ενεργά στην καλλιέργεια μιας πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνης κοινωνίας.

Τον Σεπτέμβριο 2024, η Worldline πραγματοποίησε την πρώτη Ημέρα Καθαρισμού, για τον όμιλο παγκοσμίως, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Βιωσιμότητας, στην οποία συμμετείχαν 9 χώρες που συνεργάστηκαν με τοπικούς περιβαλλοντικούς οργανισμούς. Η Worldline στην Ελλάδα πραγματοποίησε την πρώτη της συνεργασία με τη Save Your Hood. Οι 35 εθελοντές που έλαβαν μέρος στον καθαρισμό της βεβαρημένης περιοχής του Δάσους Χαϊδαρίου, συνέλλεξαν πάνω από 3+ συνοικιακούς κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων (4.100 λίτρα), ενδυναμώνοντας την προσπάθεια του οργανισμού για προστασία της περιοχής. Η εταιρεία ήδη διοργανώνει την επόμενη Ημέρα Καθαρισμού, η οποία θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο 2025. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το Worldline Foundation επίσης θα συμμετέχει στην Εβδομάδα Βιωσιμότητας, με δωρεά προς περιβαλλοντικές οργανώσεις. Εργαζόμενοι από όλον τον κόσμο θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν και να επιλέξουν πώς θα διανεμηθεί το ποσό μεταξύ των οργανώσεων.