Όταν ο ήλιος… περισσεύει: Ρεκόρ στις περικοπές πράσινης ενέργειας και συναγερμός για το δίκτυο

Το «κατεπείγον» της ενσωμάτωσης σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας καταδεικνύουν τα νέα στοιχεία για τις περικοπές πράσινης ενέργειας κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2025.

Σύμφωνα με ανάλυση του Green Tank, που βασίστηκε σε επίσημα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, το σχετικό νούμερο κορυφώθηκε εκ νέου, φτάνοντας τις 1.786 γιγαβατώρες, ποσότητα υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2024, όταν και οι συνολικές απορρίψεις είχαν ανέλθει στις 699 GWh.

Μόνο τον Σεπτέμβριο, οι περικοπές έφτασαν τις 169 GWh, αντιπροσωπεύοντας 6,4% της συνολικής παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και σημειώνοντας αύξηση 49% έναντι του ίδιου μήνα πέρυσι.

Ημέρα-ρεκόρ ήταν η Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, με 33,5 GWh απορριφθείσας ενέργειας, κυρίως μεταξύ 11:00 και 14:00, όταν η ηλιακή παραγωγή κορυφώθηκε και η ζήτηση υποχώρησε.

Το γεγονός ότι σχεδόν 1,8 TWh καθαρής ενέργειας χάθηκαν μέσα σε μόλις εννέα μήνες καταδεικνύει την ανάγκη για άμεσες λύσεις, τόσο τεχνικές όσο και θεσμικές, ώστε να μην ανατρέπεται το οικονομικό ισοζύγιο των παραγωγών.

Διττή διάσταση

Το πρόβλημα, όπως έχει γράψει σε προηγούμενο φύλλο της η «Ν», έχει διττή διάσταση, με την πρώτη να αφορά το προφανές, δηλαδή τη βιωσιμότητα των έργων ΑΠΕ και δη των φωτοβολταϊκών, που ολοένα και περισσότερο καταλήγουν να λειτουργούν και να παράγουν χωρίς κανένα αντίκρισμα, κάτι που σημαίνει χωρίς κανένα οικονομικό όφελος και έσοδα.

Η δεύτερη πτυχή του θέματος αφορά την ίδια την απόρριψη της παραγόμενης πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, όταν ο κεντρικός προσανατολισμός είναι το «πρασίνισμα» του ηλεκτρικού μίγματος της χώρας ως «όχημα» και «εργαλείο» για την απομείωση του συνολικού ενεργειακού κόστους. Με άλλα λόγια, η αλματώδης ανάπτυξη των ΑΠΕ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο «στιγματίζεται» από την «αδυναμία» ή την «αποτυχία» να φτάσει στον τελικό καταναλωτή το φθηνό κόστος παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας.

Ως προς το πρώτο σκέλος, αυτό της αγοράς που πλέον τείνει να λάβει διαστάσεις «μάστιγας», δοκιμάζοντας τις αντοχές των business plan που καταρτίστηκαν στη βάση τελείως διαφορετικών δεδομένων, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επεξεργάζεται και αναμένεται σύντομα να ανακοινώσει τον Μηχανισμό Αντιστάθμισης Περικοπών ΑΠΕ, βάσει του οποίου θα αποδίδονται αποζημιώσεις στους παραγωγούς ΑΠΕ για την απορριπτόμενη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια.

Χρειάζεται να σημειωθεί ότι οι αποζημιώσεις θα εστιάσουν στις περικοπές λόγω ανακατανομής, δηλαδή σε μέρος της παραγωγής που καταλήγει για «τρίτους» λόγους και ενώ έχει ενταχθεί στο ημερήσιο πρόγραμμα αγοράς να περικόπτεται, αφήνοντας εκτός αποζημιώσεων το μεγάλο πλήθος περικοπών που «χάνεται» υποχρεωτικά λόγω αναντιστοιχίας της ζήτησης με την παραγωγή κατά τις ώρες υπερπαραγωγής των ΑΠΕ, δηλαδή κύρια τα μεσημέρια λόγω φωτοβολταϊκών.

Κατά συνέπεια, η λύση της αποθήκευσης, αν και, όπως διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές που συνομίλησαν με τη «Ν» δεν συνιστά πανάκεια για κάθε πρόβλημα περικοπής ΑΠΕ, δύναται να επιτρέψει την καλύτερη αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης, μετατοπίζοντας μέρος της «πράσινης» υπερπαραγωγής σε ώρες (σε βραδινές κατά κύριο λόγο) που υπάρχει κατανάλωση.

Έτος-ρεκόρ το 2025 για τις ΑΠΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Green Tank, οι ΑΠΕ καταγράφουν εντυπωσιακή πορεία το 2025, σημειώνοντας υψηλό δεκαετίας. Μόνο τον Σεπτέμβριο, η παραγωγή από ΑΠΕ -κυρίως αιολικά και φωτοβολταϊκά- έφτασε τις 2.464 GWh, τη μεγαλύτερη για τον συγκεκριμένο μήνα την τελευταία δεκαετία, τοποθετώντας τες στην πρώτη θέση της ηλεκτροπαραγωγής. Στο εννεάμηνο, οι ΑΠΕ παρήγαγαν 20.709 GWh, αυξημένες κατά 8,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, παραμένοντας η κορυφαία πηγή ενέργειας της χώρας, μπροστά από το φυσικό αέριο.

Οι καθαρές μορφές ενέργειας (αιολικά, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά, βιομάζα και αυτοπαραγωγή) κάλυψαν το 53,2% της συνολικής εγχώριας ζήτησης, επιβεβαιώνοντας ότι η ενεργειακή μετάβαση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ακόμη κι αν συνοδεύεται από προκλήσεις που απαιτούν ώριμες αποφάσεις για δίκτυα, αποθήκευση και ευελιξία.