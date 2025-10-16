Logo Image

Ευρωκοινοβούλιο: Υπέρ της ταχύτερης αποδέσμευσης από το ρωσικό φυσικό αέριο η Επιτροπή Ενέργειας

Fred MARVAUX/European Parliament

Σύμφωνα με τη νέα πρόταση, οι εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία θα απαγορευτούν από τις αρχές του επόμενου έτους

Η επιτροπή ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστήριξε την Πέμπτη προτάσεις για την επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης του ρωσικού φυσικού αερίου από την ΕΕ κατά ένα έτος.

Σύμφωνα με τη νέα πρόταση, οι εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία θα απαγορευτούν από τις αρχές του επόμενου έτους, με περιορισμένες εξαιρέσεις έως την 1η Ιανουαρίου 2027, για συμβάσεις που συνήφθησαν πριν από τις 17 Ιουνίου 2025.

Απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου

Το σχέδιο απαγόρευσης θα υποβληθεί τώρα σε ολόκληρο το Κοινοβούλιο για έγκριση ή τροποποιήσεις και στη συνέχεια θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αρχικά τον Ιούνιο μια νομικά δεσμευτική απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου από την ΕΕ έως το τέλος του 2027.

Ωστόσο, οι επικεφαλής για το θέμα των ευρωομάδων πρότειναν την επιτάχυνση αυτής της προθεσμίας στην 1η Ιανουαρίου 2027.

Διπλωμάτες από χώρες της ΕΕ έχουν δηλώσει ότι είναι απίθανο οι κυβερνήσεις να συμφωνήσουν να επισπεύσουν την απαγόρευση κατά ένα έτος, αλλά ότι οι νομοθέτες της ΕΕ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το αίτημα ως μοχλό πίεσης για να εξασφαλίσουν άλλες αλλαγές στις διαπραγματεύσεις.

Πηγή: Reuters

