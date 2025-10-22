Γιώργος Κούβαρης: Τεχνολογική καινοτομία και καθαρή ενέργεια για όλους

Σπουδαίοι επιστήμονες µε πτυχία από κορυφαία πανεπιστήµια, αλλά και manager µε εµπειρία στις διεθνείς αγορές κατέχουν σήµερα υψηλόβαθµες διοικητικές θέσεις στα µεγαλύτερα ελληνικά ενεργειακά συγκροτήµατα.

Μπορεί αυτές οι εταιρείες να έχουν δηµιουργηθεί από ισχυρούς Έλληνες επιχειρηµατίες του κατασκευαστικού ή του εφοπλιστικού κλάδου παλαιάς κοπής, στο τιµόνι τους όµως έχουν στελέχη νεότερων γενιών, που αντιµετωπίζουν την ενέργεια µε µια πιο φρέσκια, πιο σύγχρονη επιχειρηµατική λογική.

Εδώ και μερικά χρόνια η ενέργεια µονοπώλησε τη δηµοσιότητα, καθώς το παγκόσµιο ράλι τιµών, σε συνδυασµό µε τους περιφερειακούς πολέµους που φέρουν ευθύνη για την αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά, έφερε τις ενεργειακές εταιρείες στο επίκεντρο της δηµόσιας συζήτησης.

Σε αυτήν τη συγκυρία η παρουσία ικανών στελεχών στη διοίκηση ενεργειακών οµίλων εξασφαλίζει σταθερότητα, το µέγα ζητούµενο της αγοράς ενέργειας. Ένα τέτοιο, άξιο στέλεχος, ο Γιώργος Κούβαρης, βρίσκεται επικεφαλής ενός τέτοιου ενεργειακού παίκτη, επιτυγχάνοντας την πολυπόθητη σταθερότητα.

Η πορεία του

Ο Γιώργος Κούβαρης αναδείχθηκε Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ήρων Ενεργειακή Α.Ε. το 2017. Χηµικός µηχανικός µε µεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήµιο Aston του Birmingham, διαθέτει εµπειρία 30 και πλέον ετών στον ενεργειακό τοµέα και στη βιοµηχανία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ / σήµερα ως Helleniq Energy) υπήρξαν η πρώτη επαγγελµατική στέγη του το 1985, που ξεκίνησε ως µηχανικός στο ∆ιυλιστήριο Ασπροπύργου. Το 1992 ταξίδεψε στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα για την κατασκευή διυλιστηρίου, όπου παρέµεινε µέχρι το 1999 ως Γενικός ∆ιευθυντής. Στη συνέχεια διετέλεσε Γενικός ∆ιευθυντής στο ∆ιυλιστήριο της ΟΚΤΑ στη ∆ηµοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, που πέρασε στον έλεγχο των ΕΛΠΕ από το 1999, ενώ το 2002 ανέλαβε την ανάπτυξη της ηλεκτροπαραγωγής των ΕΛΠΕ. Στην επιχειρηµατική οικογένεια της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εντάχθηκε το 2004 µε αντικείµενό του τον τοµέα ηλεκτρικής ενέργειας.

Το 2000 ήταν σηµαντική χρονιά για τον Όµιλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, διότι τότε αποφασίστηκε η είσοδός της στον ενεργειακό κλάδο, µε την ίδρυση της Ήρων Θερµοηλεκτρική και την κατασκευή του Ήρων Ι στη Θήβα, του πρώτου σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. Ο σταθµός τέθηκε σε λειτουργία το 2004 µε συνολική δυναµικότητα 147 ΜW. Σύµφωνα µε την εταιρεία, «ουσιαστικά αυτή η ηµεροµηνία σηµατοδοτεί και την απελευθέρωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα». Το 2010, τη χρονιά κατά την οποία απελευθερώθηκε επίσηµα και η αγορά του φυσικού αερίου στη χώρα, ξεκίνησε τη λειτουργία του ο νέος σταθµός ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο στη Θήβα, ο Ήρων ΙΙ. Μία δεκαπενταετία µετά την ίδρυσή της, η Ήρων είχε το 2016 αδειοδοτηµένη ισχύ 500 MW, εξυπηρετώντας και οικιακούς καταναλωτές.

Ολοκληρωμένος ενεργειακός όμιλος

Αυτή η περίοδος φέρει τη σφραγίδα του σηµερινού Προέδρου, ο οποίος µετέτρεψε την εταιρεία σε έναν ολοκληρωµένο ενεργειακό όµιλο µε παρουσία και στην «πράσινη» ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, η Ήρων µετονοµάστηκε το 2021 σε Ήρων Ενεργειακή και εξαγοράστηκε σε ποσοστό 100% από τη µητρική ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς στο παρελθόν είχε διαφορετική µετοχική σύνθεση µε τη συµµετοχή και ξένων κεφαλαίων. Η θητεία του συνδέεται µε τη διεύρυνση του πελατολογίου της εταιρείας και την περαιτέρω διείσδυση στην οικιακή κατανάλωση. Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων, η Ήρων εγκαινίασε νέες συνεργασίες µε ισχυρά ονόµατα του επιχειρείν, όπως, µεταξύ άλλων, οι Wind (2016), ΟΠΑΠ (2017), ΕΛΙΝΟΪΛ (2018), Speedex (2019), Κωτσόβολος (2020).

Σηµαντικό κοµµάτι των δραστηριοτήτων του επικεντρώνεται στη διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών προς το επιχειρηµατικό και το οικιακό πελατολόγιο, στη συγκρότηση δικτύου καταστηµάτων και στην ανάπτυξη µορφών «καθαρής» ενέργειας. Έτσι, το 2018 λανσάρεται η υπηρεσία «Share the Light», η πρώτη διαδικτυακή πλατφόρµα µικροχρηµατοδότησης ενέργειας στην Ελλάδα· το 2019 η «Eco-Move», η πρώτη υπηρεσία car sharing εταιρικών αυτοκινήτων στην ελληνική αγορά· το 2020 ο «Ενεργειακός Σύµβουλος» («Eco-Advisor»), σε συνεργασία µε τη Schneider Electric, µια νέα υπηρεσία τεχνολογιών IoT για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων. Το επόµενο έτος πραγµατοποιήθηκε το πέρασµα στη νέα εποχή «καθαρής» ενέργειας µε την έναρξη του προγράµµατος «Ενεργειακή Κοινότητα ΗΡΩΝ ΕΝ.Α» – µέχρι πέρυσι η «κοινότητα» των χρηστών της υπηρεσίας αριθµούσε 5.000 µέλη.

Ο Γιώργος Κούβαρης και οι συνεργάτες του έχουν αναλάβει την ευθύνη διαµόρφωσης καινούργιων ελκυστικών πακέτων και την υιοθέτηση νέων τιµολογίων, έτσι ώστε το αγαθό που προσφέρουν, η ενέργεια, να είναι όσο το δυνατόν πιο προσιτό στο σύνολο του ελληνικού λαού και την επιχειρηµατική κοινότητα. Ταυτόχρονα, ψηλά στην ατζέντα του βρίσκεται η δέσµευση να παραδώσει «τη δύναµη του ήλιου στα χέρια όλων των καταναλωτών-πελατών», εφαρµόζοντας τις αρχές της ενεργειακής ασφάλειας, της ενεργειακής δικαιοσύνης και της βιωσιµότητας.

To όραμά του

«H ενεργειακή μετάβαση θα πρέπει να στηρίζεται σε τρεις πυλώνες. Στην ενεργειακή ασφάλεια: ανθεκτικές και άφθονες υποδομές, διαφοροποιημένες οδοί εφοδιασμού, εναλλακτικά καύσιμα και πηγές ενέργειας.

Στην ενεργειακή δικαιοσύνη: η πρόσβαση στην ενέργεια να είναι καθολική, χωρίς αποκλεισμούς και άρα δίχως ενεργειακή ένδεια. Στη βιωσιμότητα των επενδύσεων, με έργα που εξασφαλίζουν χρηματοδότηση από την αγορά και προσελκύουν καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Σε μια Ελλάδα που βρίσκεται αντιμέτωπη με επαναλαμβανόμενες κρίσεις -γεωπολιτικές αναταράξεις και ακραία καιρικά φαινόμενα- απαιτείται συνεχής αναπροσαρμογή στρατηγικής. Σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός συστήματος αξιόπιστου, δίκαιου και ανθεκτικού, που θωρακίζει την ασφάλεια εφοδιασμού, μειώνει το κόστος για τον πολίτη και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα.

Το όραμά μας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η τεχνολογική καινοτομία και η καθαρή ενέργεια για όλους».