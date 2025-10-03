Italgas: «Παράδειγμα προς μίμηση» για την Ελλάδα η νέα πιλοτική μονάδα πράσινου υδρογόνου στη Σαρδηνία

Πλούσιο υλικό για να προχωρήσουν ανάλογα σχέδια στην Ελλάδα δίνει η νέα πιλοτική μονάδα παραγωγής πράσινου υδρογόνου της Italgas που εγκαινιάστηκε εχθές στην Σαρδηνία με την Διοίκηση της εταιρείας να μην το αποκλείει στα σχέδια των επόμενων χρόνων.

Η επένδυση συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση 1,5 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης πρεσβεύει και αντικατοπτρίζει την πρόθεση της Italgas να πρωταγωνιστήσει στα «πράσινα» αέρια, αναγνωρίζοντας την διαχρονική βαρύτητα που έχουν και διαδραματίζουν τα μόρια στην ισορροπία του ενεργειακού μίγματος σήμερα.

Σήμερα, η τιμή του υδρογόνου κυμαίνεται στα υψηλά των 10 ευρώ/κιλό με την προσδοκία ωστόσο ότι δύναται να ακολουθήσει ανάλογη πορεία με την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών που βρέθηκαν σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές όσο προχωρούσε η ωρίμανση της αγοράς με οικονομίες κλίμακας.

Η εν λόγω εγκατάσταση με την επωνυμία «Hyround» βασίζεται στην τεχνολογία «Power-to-gas», βρίσκεται στην πόλη Σέστου της Σαρδηνίας και συνδυάζει την παραγωγή πράσινης ενέργειας από φωτοβολταϊκό συνολικής ισχύος 1 MW με μονάδα ηλεκτρόλυσης ισχύος 0,5 MW.

Το παραγόμενο υδρογόνο προορίζεται για πολλαπλές χρήσεις, τόσο σε καθαρή μορφή για την τροφοδοσία ενός στόλου λεωφορείων για τις τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες, όσο και σε μείγμα με φυσικό αέριο για την διανομή στους καταναλωτές του Σέστου. Θα χρησιμοποιηθεί, επίσης, για την τροφοδοσία της παραγωγικής διαδικασίας τοπικής γαλακτοκομικής βιομηχανίας.

Αναλυτικότερα, όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Italgas Πάολο Γκάλο κατά την τελετή εγκαινίων και παρουσίασης του έργου, η Σαρδηνία εμφανίζει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για να φιλοξενήσει την εν λόγω πρώτη πιλοτική μονάδα ηλεκτρόλυσης στην Ιταλία και μία εκ των βασικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη.

Αρχικά, η Italgas έχει προχωρήσει ήδη στην πλήρη ψηφιοποίηση του έργου, πράγμα που συνιστά προαπαιτούμενο για την έγχυση υδρογόνου στο δίκτυο με το τελευταίο να είναι από τα πλέον σύγχρονα σε συνέχεια των εργασιών που έχουν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια με την διοχέτευση βιομεθανίου σε αυτό. Έπειτα, η Σαρδηνία διαθέτει ισχυρό ηλιακό δυναμικό με αποτέλεσμα να πληρούνται σημαντικές προϋποθέσεις για την δημιουργία μιας τέτοιας πιλοτικής μονάδας.

Σε πρώτη φάση, η ανάμειξη του υδρογόνου στο δίκτυο θα γίνεται σε ποσοστό 2% με το υπόλοιπο 98% να παραμένει φυσικό αέριο, όπως προβλέπει η ιταλική νομοθεσία. Ωστόσο, όπως σημειώθηκε, η Italgas πρόσφατα υπέγραψε ένα πρωτόκολλο με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να αυξήσει το ποσοστό του υδρογόνου στο δίκτυο στο 20% σε βάθος ενός έτους.

Τα επίπεδα παραγωγής

Η αρχική παραγωγή είναι περίπου 21 τόνοι υδρογόνου ετησίως, η οποία αναμένεται να αυξηθεί σε 70 τόνους ετησίως έως το 2028.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά την παρουσίαση του έργου, το υδρογόνο, αρχικά σε αυτό το μικρό ποσοστό του 2%, όπως προαναφέρθηκε, θα φτάνει σε 300 νοικοκυριά της πόλης Σέστου έως ότου ολοκληρωθεί η διασύνδεση με το Κάλιαρι, ενισχύοντας περαιτέρω το εύρος των καταναλωτών που θα καταναλώνουν και υδρογόνο προς κάλυψη των ενεργειακών και άλλων αναγκών τους.

Αξίζει να σημειωθεί, όπως υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ότι όλος ο εξοπλισμός είναι «made in Italy», γεγονός που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την στρατηγική σημασία του έργου για την εθνική οικονομία της χώρας αλλά και το συγκριτικό πλεονέκτημα της Italgas να μπορεί να ηγηθεί του κλάδου με όρους καινοτομίας και ανάπτυξης.

Ανάλογη επισήμανση έκανε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Ασφάλειας Gilberto Pichetto Fratin, προσθέτοντας ότι το εν λόγω έργο αποτυπώνει τον αναπτυξιακό και εξαγωγικό προσανατολισμό της ιταλικής οικονομίας με το «advantage» να εδράζεται στην ποιότητα και όχι στην τιμή. «Σήμερα η Italgas φέρνει την ενεργειακή μετάβαση έξω από τα βιβλία, για να τη μετατρέψει σε βιομηχανική και κοινωνική πραγματικότητα για τη Σαρδηνία και για την Ιταλία», σχολίασε, μεταξύ άλλων, ο ίδιος.

Τέλος, η νέα πιλοτική μονάδα φιλοδοξείται να αποτελέσει «βιτρίνα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, για τις χρήσεις και εφαρμογές του πράσινου υδρογόνου. Αρχικά η μονάδα διαθέτει σταθμό ανεφοδιασμού προς εξυπηρέτηση του πρώτου στόλου οχημάτων υδρογόνου με τις επόμενες εφαρμογές, όπως αναφέρθηκε, να αφορούν την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας, την αξιοποίησή του στο δίκτυο σε αντικατάσταση του φυσικού αερίου. «Μέχρι χθες φέρναμε το φυσικό αέριο στα σπίτια των Ιταλών, τώρα θα φέρουμε τα πράσινα μόρια» τόνισε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Italgas Πάολο Γκάλο.