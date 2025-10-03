Πρίνος: Άρχισαν οι γεωφυσικές έρευνες – Γεωτρήσεις το 2026 στο έργο 1 δισ. της EnEarth

Η επένδυση της EnEarth, θυγατρικής της Energean, ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ στον Πρίνο, βρίσκεται σε φάση σημαντικών εξελίξεων, όπως αναφέρουν πηγές που συνομίλησαν με την «Ν».

Ειδικότερα, αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται στον Κόλπο της Καβάλας γεωφυσικές έρευνες από ειδικό σκάφος, το οποίο καταγράφει στοιχεία του βυθού στη διαδρομή που συνδέει τις χερσαίες εγκαταστάσεις του Πρίνου με τις θαλάσσιες εξέδρες, καθώς και ανάμεσα στις ίδιες τις εξέδρες.

Οι εργασίες γίνονται βάσει σχετικής NAVTEX και αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην υποστήριξη της κατασκευής νέου αγωγού, μέσω του οποίου θα μεταφέρεται υγροποιημένο διοξείδιο του άνθρακα. Ο αγωγός θα τοποθετηθεί παράλληλα με τα υπάρχοντα καλώδια και αγωγούς της περιοχής.

Ο σχεδιασμός των γεωτρήσεων

Παράλληλα, η EnEarth υπέβαλε πρόσφατα στην ΕΔΕΥΕΠ τον τελικό σχεδιασμό των γεωτρήσεων που θα γίνουν το 2026, τόσο για την εισπίεση CO₂ όσο και για την παραγωγή νερού. Οι γεωτρήσεις και η κατασκευή του αγωγού αποτελούν τμήμα της πρώτης φάσης του έργου.

Μάλιστα, η εκτέλεση των γεωτρήσεων εντός του 2026 αποτελεί όρο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτεί την πρώτη φάση με 150 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία αναμένει την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία έχει καθυστερήσει, παρότι η δημόσια διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί από τον Μάιο με θετικές γνωμοδοτήσεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο έχει ενταχθεί στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη δεύτερη φάση, που περιλαμβάνει την κατασκευή σταθμού για τον ελλιμενισμό πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου CO₂, προβλέπεται ότι η συνολική δυναμικότητα θα φτάνει τους 2,8 εκατ. τόνους ετησίως. Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με περίπου το 25% των εκπομπών της ελληνικής βαριάς βιομηχανίας που δεν μπορεί να μειώσει τις εκπομπές της μέσω αλλαγής καυσίμου, καθώς αυτές παράγονται εγγενώς κατά τη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων.