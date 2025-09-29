Στ. Παπασταύρου: Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε με την Τουρκία για τη Chevron

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ξεκαθάρισε πως «δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε με την Τουρκία για τη Chevron», προσθέτοντας πως «τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα και δεν είναι για μοίρασμα»

«Προφανώς υπάρχουν σημεία κοινού ενδιαφέροντος με την Τουρκία, που με εποικοδομητικό τρόπο και όχι με απειλές μπορούμε να συζητάμε. Για παράδειγμα, τον τουρισμό», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΑΝΤ1, τονίζοντας πως ενισχύεται ο ρόλος της χώρας μας ως «σημαντικού ενεργειακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και στρατηγικού ενεργειακού εταίρου των ΗΠΑ».

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε ότι στις 6 και 7 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί στη χώρα μας το συνέδριο της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC), στο οποίο θα συμμετάσχει ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, σε συνέχεια της επίσκεψης του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Doug Burgum.

«Ο κ. Burgum, υπερυπουργός της κυβέρνησης Τραμπ, επέλεξε ως πρώτη χώρα που επισκέπτεται την Ελλάδα. Άρα, νομίζω, αυτό στέλνει από μόνο του ένα μήνυμα. Έρχεται και ο υπουργός Ενέργειας και δεν έρχεται μόνος του. Θα έχουμε εδώ πάνω από 20 υπουργούς από διαφορετικές χώρες και 400 εκπροσώπους κυβερνήσεων και εταιρειών. Η Ελλάδα γίνεται στην πράξη ένας ενεργειακός κόμβος και για την Ευρώπη και για την Αμερική».

«Φθηνότερη ενέργεια»

Όσον αφορά τη συμμετοχή της Chevron στον διαγωνισμό υδρογονανθράκων που διεξάγει η Ελλάδα, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι πρόκειται για μία εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη, η οποία, όταν ξεκινήσουν οι έρευνες και εφόσον αποδειχθεί ότι πράγματι υπάρχουν κοιτάσματα προς εμπορική αξιοποίηση, θα οδηγήσει την πατρίδα μας στο να αλλάξει επίπεδο, τόσο οικονομικά όσο και ενεργειακά.

«Εάν οι έρευνες είναι επιτυχείς, δεν θα εισάγουμε πλέον φυσικό αέριο, θα έχουμε φθηνότερες τιμές ενέργειας τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα βελτιώσουν και την ανταγωνιστικότητά τους. Η χώρα μας θα αποκτήσει ενεργειακή αυτάρκεια και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων και των Ελληνίδων θα βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό», υπογράμμισε.

Δίνοντας το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού, σημείωσε ότι η συμφωνία θα κατατεθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέσα στον Νοέμβριο, ώστε μετά να πάει στη Βουλή προς επικύρωση και στις αρχές του 2026 να ξεκινήσουν οι σεισμικές και γεωφυσικές έρευνες, οι οποίες θα χρειαστούν 2 με 3 χρόνια για να ολοκληρωθούν.