Γ. Μπασιάς (πρώην CEO Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων): Τι σημαίνει η προσφορά Chevron και Helleniq Energy

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος ελληνικής διαχειριστικής εταιρείας υδρογονανθράκων, Γιάννης Μπασιάς μιλάει στο κανάλι της «Ν»

«Η χώρα μας θα έχει οικονομικά προϊόντα που θα προκύψουν από αυτήν την διαδικασία» τόνισε για τη συμμετοχή της Chevron στις έρευνες υδρογονανθράκων στην ελληνική ΑΟΖ, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων, Γιάννης Μπασιάς, μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής.

Ο κ. Μπασιάς επέστησε την προσοχή για περιβαλλοντικά θέματα κι επεσήμανε ότι χρειάζεται μία ερευνητική περίοδος έξι χρόνων για μια περιοχή που δεν έχει «δείξει» ακόμη παραγωγή.

Όπως εκτίμησε ο ίδιος, η Τουρκία δεν αναμένεται να βάλει εμπόδια καθώς, όπως εξήγησε, η Αμερική μέσω των δύο εταιρειών δείχνει να υποστηρίζει και να βοηθά την Ελλάδα στο πρόβλημα του -«προβοκάτορα» όπως το χαρακτήρισε- εμπορικού συμφώνου μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης.

Τέλος, ο κ. Μπασιάς εξέφρασε την άποψη ότι η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να το ονομάζει Μνημόνιο ή Σύμφωνο καθώς δεν έχει εγκριθεί από τα Ηνωμένα Έθνη.

