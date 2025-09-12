Reuters: Σχέδιο για πλήρη κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ μέσα σε ένα χρόνο

H Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιθανό να καταργήσει σταδιακά το ρωσικό φυσικό αέριο μέσα στους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες, αντικαθιστώντας το με αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, οι δε Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν τη θέση αυτή σε αξιωματούχους της ΕΕ αυτή την εβδομάδα, αποκάλυψε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ στο Reuters την Παρασκευή.

Ο Ράιτ προχώρησε στις δηλώσεις αυτές από τις Βρυξέλλες, όπου συναντήθηκε την Πέμπτη με τον επίτροπο ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, για να συζητήσουν τον τερματισμό των αγορών ρωσικής ενέργειας από την Ευρώπη. Η ΕΕ διαπραγματεύεται νομικές προτάσεις για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου έως τον Ιανουάριο του 2028, με την απαγόρευση των βραχυπρόθεσμων συμβάσεων να τίθεται σε ισχύ από το επόμενο έτος.

«Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε εύκολα να γίνει εντός 12 μηνών, ίσως και εντός έξι μηνών», είπε ο Ράιτ, αναφερόμενος στο πόσο γρήγορα η ΕΕ θα μπορούσε να καταργήσει σταδιακά το ρωσικό φυσικό αέριο.

«Σίγουρα εξέφρασα την άποψη ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιο γρήγορα. Από την πλευρά των ΗΠΑ, θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιο γρήγορα και νομίζω ότι θα ήταν καλό αν αυτές οι ημερομηνίες «μετατοπίζονταν» (σσ: πιο νωρίς) ακόμη περισσότερο. Δεν ξέρω αν αυτό θα συμβεί, αλλά αυτό συζητήθηκε», είπε ο Ράιτ, αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Γιόργκενσεν.

Eκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του διεθνούς πρακτορείου για σχολιασμό.

Εντείνονται οι αμερικανικές πιέσεις

Οι ΗΠΑ εντείνουν την πίεση στην Ευρώπη να διακόψει τα έσοδα από την ενέργεια προς τη Μόσχα, επιδιώκοντας να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ως η πιο επικερδής εξαγωγή της Ρωσίας, τα έσοδά της από καύσιμα έχουν βοηθήσει στη χρηματοδότηση του πολέμου.

Ο Γιόργκενσεν δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η ΕΕ συνεχίζει να εισάγει ρωσική ενέργεια – αλλά ότι η σταδιακή κατάργηση του 2028 είναι φιλόδοξη και θα διασφαλίσει ότι οι χώρες της ΕΕ δεν θα αντιμετωπίσουν εν τω μεταξύ απότομες αυξήσεις στις τιμές ενέργειας ή ελλείψεις στην προσφορά.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η ΕΕ εξετάζει μια ταχύτερη σταδιακή κατάργηση των ρωσικών ορυκτών καυσίμων στο πλαίσιο των νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας, χωρίς να διευκρινίσει πώς θα το πράξουν αυτό οι Βρυξέλλες.