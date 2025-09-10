Καταλύτης γεωπολιτικών διεργασιών η συμμετοχή της Chevron στις έρευνες για υδρογονάνθρακες

Ως «προτεραιότητα» για την εταιρία περιέγραψε την Ανατολική Μεσόγειο, εκπρόσωπος της Chevron, λίγο μετά την επιβεβαίωση της προσφοράς που κατέθεσε ο αμερικανικός κολοσσός προκειμένου να συμμετάσχει σε έρευνες υδρογονανθράκων σε τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα, δύο εκ των οποίων νότια της Κρήτης.

«Η Chevron κατέχει μια μεγάλη και σημαντική τοποθέτηση θέση στην Ανατολική Μεσόγειο, περιοχή που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μέλλοντός μας και προτεραιότητα για εμάς», ανέφερε εκπρόσωπος της αμερικανικής εταιρίας, σε δηλώσεις του προς το Reuters.

To διεθνές πρακτορείο σχολιάζει ακόμη ότι η Ελλάδα «η οποία παράγει πολύ μικρές ποσότητες πετρελαίου, έχει αυξήσει την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα τελευταία χρόνια, αλλά εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (…) Τα σημαντικά ευρήματα φυσικού αερίου στα ανοιχτά της Αιγύπτου, η οποία βρίσκεται νότια της Κρήτης, έχουν πυροδοτήσει ελπίδες ότι τα ελληνικά ύδατα θα μπορούσαν επίσης να περιέχουν σημαντικά αποθέματα φυσικού αερίου».

Μητσοτάκης: Γεωπολιτική αναβάθμιση

Στη επίσημη υποβολή αίτησης εκ μέρους της Chevron από κοινού με την HelleniQ Energy για την αξιοποίηση τεσσάρων οικοπέδων, δύο εκ των οποίων βρίσκονται νοτίως της Κρήτης, με σκοπό τις έρευνες για υδρογονάνθρακες, πρωτίστως φυσικού αερίου, αναφέρθηκε και πρωθυπουργός από το Xαϊδάρι όπου πραγματοποίησε περιοδεία το απόγευμα της Τετάρτης.

«Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνησή μας αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Μετατρεπόμαστε σε έναν σημαντικό ενεργειακό «παίκτη» στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Αύριο θα έχω την ευκαιρία να υποδεχθώ στο Μέγαρο Μαξίμου, στην πρώτη του επίσημη επίσκεψη σε ευρωπαϊκή χώρα, τον Αμερικανό Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος χειρίζεται τα χαρτοφυλάκια ενέργειας, για να συζητήσουμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο αναβαθμίζουμε διαρκώς τον στρατηγικό, γεωπολιτικό, ενεργειακό ρόλο της πατρίδας μας».

Γεωπολιτικές διεργασίες

Η συμμετοχή Chevron αναμένεται να αποτελέσει «καταλύτη» ευρύτερων γεωπολιτικών διεργασιών, δεδομένων των τουρκολιβυκών σχεδιασμών, με επίδικο τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας

Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από την οριστικοποίηση της συμμετοχής της, ο κ. Κωνσταντίνος Νικολάου, Γεωλόγος Πετρελαίων – Ενεργειακός Οικονομολόγος με πάνω από τέσσερις δεκαετίες εμπειρία στο κλάδο, επεσήμαινε: «Εάν η Chevron παραμείνει στο διαγωνισμό, είναι βέβαιο ότι θα έχει ήδη εξασφαλίσει την στήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται» απέναντι στην δεδηλωμένη προσπάθεια της Τουρκίας να αμφισβητήσει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας στην περιοχή σε «σύμπραξη» με την Λιβύη και αιχμή του δόρατος το τουρκολιβυκό σύμφωνο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το θάλασσιο οικόπεδο «Νότια Κρήτης ΙΙ», το οποίο σε ποσοστό 20% έως 25% επικαλύπτει την περιοχή του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι εφόσον προχωρήσει η αξιοποίησή από τη Chevron, οι παράνομοι τουρκικοί σχεδιασμοί αποκτούν πλέον έναν αμερικανικών συμφερόντων αντίπαλο.

Τα επόμενα βήματα

Ως γνωστόν, η διαδικασία για την αποσφράγιση των προσφορών προβλέπει την σύσταση ειδικής επιτροπής με ευθύνη της Ελληνικής Διαχειριστής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), η οποία εντός δέκα ημερών θα πρέπει να ολοκληρώσει την σχετική διαδικασία για να προχωρήσει έπειτα εντός 60 ημερών η αξιολόγηση των προσφορών.

Το επόμενο στην ακολουθία βήμα είναι σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης εντός διμήνου για να καταλήξουν προς κύρωση από το ελληνικό κοινοβούλιο. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ολοκληρωθούν τα παραπάνω μέχρι το τέλος του χρόνου ώστε εντός του 2026 να εκκινήσει η πρώτη φάση των ερευνών που αφορά την πρόσκτηση δυσδιάστατων σεισμικών ερευνών.

Η ταυτότητα των οικοπέδων

Υπενθυμίζεται ότι τα οικόπεδα που μπήκαν στον διαγωνισμό είναι τα «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2», συνολικής έκτασης 35.000 τ.χλμ, το «Νότια της Πελοποννήσου», 11.000 τ.χλμ (για τα οποία είχε εξαρχής εκδηλώσει ενδιαφέρον η Chevron), και το «Α2» (826 τ.χλμ), για το οποίο είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον η HELLENiQ Energy.

Δήλωση Παπασταύρου

Με την ολοκλήρωση του Διεθνούς Διαγωνισμού ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε:

«Σήμερα, η κοινοπραξία Chevron και HELLENiQ Energy ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Έτσι, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Πατρίδας μας.

Πρόκειται για μία εξέλιξη Ελπίδας και Προοπτικής για τη χώρα μας.

Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εκπληρώνει το καθήκον της προς τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή.

Από αύριο προχωρούμε ακόμη πιο αποφασιστικά, πιο γρήγορα, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της χώρας μας για πρόοδο και ευημερία για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες».

Όπως ανέφερε σχετικά σε ανακοίνωση η HELLENiQ, «η συμμετοχή στη διαδικασία αυτή για τη HELLENiQ Energy στοχεύει στο να συμπληρώσει τις περιοχές στις οποίες ήδη έχει δραστηριότητα σε έρευνα και παραγωγή, ενώ για την CHEVRON σηματοδοτεί την είσοδο της στην Ελλάδα».