Υδρογονάνθρακες: Η Chevron κατέθεσε προσφορά για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης

Η κοινοπραξία Chevron και Helleniq Energy ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Σε σχετική ανακοίνωση ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, αναφέρει:

«Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Πατρίδας μας. Πρόκειται για μία εξέλιξη ελπίδας και προοπτικής για τη χώρα μας.

Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εκπληρώνει το καθήκον της προς τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή. Από αύριο προχωρούμε ακόμη πιο αποφασιστικά, πιο γρήγορα, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της χώρας μας για πρόοδο και ευημερία για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες».

Ο καταλύτης της Chevron

Η συμμετοχή Chevron, πέρα από τα όποια προφανή «credits» θα προσδώσει στην όλη διαδικασία, αναμένεται να αποτελέσει «καταλύτη» ευρύτερων γεωπολιτικών διεργασιών με το βλέμμα προφανώς στραμμένο στις εκπεφρασμένες διεκδικήσεις της Λιβύης και δια μέσου αυτής, της ίδιας της Τουρκίας με επίδικο τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας και σε τελευταία ανάλυση την εθνική της κυριαρχία στην περιοχή και ευρύτερα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από την οριστικοποίηση της συμμετοχής της, ο κ. Κωνσταντίνος Νικολάου, Γεωλόγος Πετρελαίων – Ενεργειακός Οικονομολόγος με πάνω από τέσσερις δεκαετίες εμπειρία στο κλάδο, επεσήμαινε: «Εάν η Chevron παραμείνει στο διαγωνισμό, είναι βέβαιο ότι θα έχει ήδη εξασφαλίσει την στήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ, με ότι αυτό συνεπάγεται» απέναντι στην δεδηλωμένη προσπάθεια της Τουρκίας να αμφισβητήσει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας στην περιοχή σε «σύμπραξη» με την Λιβύη και αιχμή του δόρατος το τουρκολιβυκό σύμφωνο.

Ιδάιτερη σημασία έχει έχει το θάλασσιο οικόπεδο «Νότια Κρήτης ΙΙ», το οποίο σε ποσοστό 20% έως 25% επικαλύπτει την περιοχή του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι εφόσον η αξιποίησή του ανατεθεί στη Chevron, οι παράνομοι τουρκικοί σχεδιασμοί αποκτούν πλέον αντίπαλο αμερικανών συμφερόντων.

Η ανακοίνωση της HelleniQ Εnergy

Στην ανακοίνωση της HelleniQ Energy αναφέρεται:

«Στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 2104/30.04.2025), για την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στις τέσσερις υπεράκτιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης, η HELLENiQ Energy ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με την CHEVRON, συμμετείχε στην εν λόγω διαδικασία. Η προσφορά υποβλήθηκε σήμερα, σύμφωνα με τους κανόνες της σχετικής Πρόσκλησης.

Η συμμετοχή στη διαδικασία αυτή για τη HELLENiQ Energy στοχεύει στο να συμπληρώσει τις περιοχές στις οποίες ήδη έχει δραστηριότητα σε έρευνα και παραγωγή, ενώ για την CHEVRON σηματοδοτεί την είσοδο της στην Ελλάδα».