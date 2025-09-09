Αιθιοπία: Εγκαίνια για το «Μεγάλο Φράγμα της Αναγέννησης» στον Νείλο

Το «Μεγάλο Φράγμα της Αναγέννησης» (GERD) στον Νείλο εγκαινιάζει επισήμως η Αιθιοπία.

Το κολοσσιαίο φράγμα, το οποίο παρουσιάζεται ως το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό έργο της Αφρικής, είναι ένα από τα σπάνια ζητήματα για τα οποία υπάρχει ομοφωνία στην Αιθιοπία, η οποία σπαράσσεται από ένοπλες συγκρούσεις που συνεχίζονται στις δύο περιφέρειες της χώρας με το μεγαλύτερο πληθυσμό, τις Αμχάρα και Ορόμια.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις άρχισαν χθες, Δευτέρα, το βράδυ με φώτα και λέιζερ και ένα σμήνος από drones που σχημάτιζαν θετικά συνθήματα στον ουρανό – όπως «γεωπολιτική ανέλιξη» και «ένα άλμα προς το μέλλον»-, καθώς και ένα θέαμα πυροτεχνημάτων.

Congratulations to the government and people of Ethiopia on today’s historic commissioning of Africa’s largest hydroelectric dam, the GERD. The groundswell of national pride and sense of national unity unleashed by GERD’s completion is remarkable and perfectly justifiable. GERD… pic.twitter.com/MihE91EHi0 — Rashid Abdi (@RAbdiAnalyst) September 9, 2025

#Ethiopia – A light show lit up the skies over #Guba in Benishangul Gumuz region on the eve of the official inauguration of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (#GERD). The show is being broadcast live on state owned stations. pic.twitter.com/SxtAQ1YLd3 — Addis Standard (@addisstandard) September 8, 2025

Εντάσεις με την Αίγυπτο

Ωστόσο το έργο συναντά αντιδράσεις κυρίως από την Αίγυπτο, η οποία φοβούμενη πως θα στερέψει η κύρια πηγή προμήθειας ύδατος που διαθέτει, υπογραμμίζει πως αποτελεί μια «υπαρξιακή απειλή».

Η Αίγυπτος, με πληθυσμό περίπου 110 εκατομμυρίων κατοίκων, εξαρτάται από τον Νείλο για το 97% των αναγκών της σε νερό, κυρίως για τη γεωργία.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι δεσμεύθηκε ότι το Κάιρο θα λάβει όλα τα μέτρα που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο για να υπερασπιστεί την ασφάλεια των υδάτινων αποθεμάτων του.

«Όποιος πιστεύει πως η Αίγυπτος θα κλείσει τα μάτια στα δικαιώματά της σε ό,τι αφορά το νερό, απατάται», δήλωσε τον περασμένο μήνα ο Σίσι σε δημοσιογράφους.

Η Αίγυπτος έχει πρόσφατα προσεγγίσει δύο άλλες χώρες που συνορεύουν με την Αιθιοπία: την Ερυθραία, η οποία διατηρεί σήμερα τεταμένες σχέσεις με την Αντίς Αμπέμπα, και τη Σομαλία. Το Σουδάν έχει επίσης εκφράσει την ανησυχία του.

#GERD is the largest dam in Africa and one of the ten largest in the world, representing one of the cornerstones of Ethiopia’s national energy strategy. The project is a complex infrastructural system that, by harnessing the waters of the Blue Nile, achieves an installed… pic.twitter.com/qoPtmZQyc6 — Webuild (@Webuild_Group) September 7, 2025

Το έργο

Για την Αιθιοπία, τη δεύτερη χώρα της Αφρικής με το μεγαλύτερο πληθυσμό, όπου περίπου 45% των 130 εκατομμυρίων κατοίκων της δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτροδότηση, πρόκειται πάντως μάλλον για μια «ενεργειακή επανάσταση», σύμφωνα με τους ειδικούς.

Το μεγάλο αυτό φράγμα θα φθάσει να παράγει 5.000 μεγαβάτ (MW), το διπλάσιο απ’ ό,τι παράγει σήμερα η χώρα.

Ο θεμέλιος λίθος του GERC, ενός τεράστιου έργου με πλάτος 1,8 χιλιόμετρο, ύψος 145 μέτρα και συνολική χωρητικότητα 74 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, τοποθετήθηκε τον Απρίλιο του 2011.

Το φράγμα θα επιτρέψει επίσης στην Αντίς Αμπέμπα να δημιουργήσει σημαντικά έσοδα χάρη στο ηλεκτρικό που θα πουλάει στους γείτονές της. Ο πρωθυπουργός Αμπίι υπολόγισε την περασμένη εβδομάδα πως από το GERD θα εισπράττεται 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως, για ένα συνολικό κόστος που υπολογίζεται σε 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP