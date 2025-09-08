Επενδύσεις-ρεκόρ στην αιολική ενέργεια στην Ευρώπη

Ρεκόρ, σε σχέση με την προηγούμενη, χρονιά κατέγραψαν οι επενδύσεις στην αιολική ενέργεια στην Ευρώπη, το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Τους πρώτους έξι μήνες του έτους, η ΕΕ συμφώνησε να χορηγήσει 34 δισ. ευρώ σε τελικές επενδυτικές αποφάσεις (FID) για την ανάπτυξη νέων αιολικών πάρκων. Σχεδόν τα δύο τρίτα- 22,1 δισ. ευρώ- αφορούσαν μάλιστα επενδύσεις σε υπεράκτια αιολικά έργα .

Το συνολικό ποσό για το πρώτο εξάμηνο είναι κατά 1,4 δισ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο που υπογράφηκε τους προηγούμενους 12 μήνες, όπου μάλιστα, οι μεγαλύτερες δαπάνες αφορούσαν χερσαία αιολικά έργα .

Η υπεράκτια αιολική ενέργεια αφορά έξι μεγάλα έργα: τρία αιολικά πάρκα στην Πολωνία (Baltica 2, 1.498 MW, Baltyk II, 720 MW, και Baltyk III, άλλα 720 MW), δύο στη Γερμανία (Nordlicht 1 και 2, 980 MW και 630 MW) και ένα άλλο στο Ηνωμένο Βασίλειο (Inch Cape, 1.080 MW).

Εάν αυτό το επίπεδο επενδυτικών αποφάσεων στην αιολική ενέργεια συνεχιστεί για το υπόλοιπο του έτους, το 2025 θα μπορούσε να υπερβεί τα 52,2 δισεκατομμύρια που δεσμεύτηκαν το 2023 – το ιστορικό μέγιστο των τελευταίων ετών – ή τα 46,8 δισεκατομμύρια το 2016.

Η Γερμανία στην πρώτη γραμμή

Η Γερμανία είναι η χώρα που επενδύει περισσότερα στη αιολική ενέργεια και σχεδιάζει να το κάνει έως το 2030. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η ευρωπαϊκή ένωση βιομηχανιών «WindEurope», η Γερμανία εγκατέστησε ανεμογεννήτριες 2,1 GW κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και θα μπορούσε να κατασκευάσει στο τέλος του έτους 5 GW αιολικής ενέργειας, σχεδόν εξ ολοκλήρου στην ξηρά.

Ο δεύτερος μεγαλύτερος επενδυτής αιολικής ενέργειας κατά την ίδια περίοδο ήταν η Ισπανία , με 889 MW, 100% στην ξηρά , ενώ ο τρίτος ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο , με 760 MW, κυρίως στην ανοικτή θάλασσα.

Σύμφωνα με την WindEurope, η επιτυχία της Γερμανίας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι ήταν η πρώτη χώρα που εφάρμοσε αυστηρά τους νέους κανόνες αδειοδότησης της ΕΕ . Ως αποτέλεσμα, επέτρεψε την κατασκευή ενός αριθμού ρεκόρ 15 GW νέων χερσαίων αιολικών πάρκων το 2024 και βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ξεπεράσει αυτό το ποσό το 2025, με 8 GW χερσαίων αιολικών πάρκων να έχουν χορηγηθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Υστέρηση των άλλων χωρών

Ωστόσο, τα στοιχεία δεν δείχνουν να ακολουθούν οι υπόλοιπες χώρες μέλη. «Καμία από τις άλλες 26 χώρες της ΕΕ δεν ενέκρινε νέα αιολικά πάρκα εντός της 24μηνης περιόδου που ορίζεται στην Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ( REDIII ). «Με την εισαγωγή των λεγόμενων ζωνών επιτάχυνσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε αρκετές χώρες δημιουργείται περισσότερη σύγχυση παρά απλοποίηση», υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανιών Αιολικής Ενέργειας.

Η ΕΕ προβλέπεται να διαθέτει 344 GW αιολικής ισχύος μέχρι το τέλος της δεκαετίας, πολύ κάτω από τον στόχο των 425 GW. Για άλλη μια φορά, η Γερμανία ηγείται σαφώς, με προγραμματισμένα 120,2 GW και σημαντική συνεισφορά 18 GW στην ανοικτή θάλασσα. Το Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθεί με 57,6 GW, η Γαλλία με 32,6 GW και η Ισπανία στην τέταρτη θέση με 30,3 GW νέας αιολικής ενέργειας.