Orsted: Ποια είναι η δανέζικη εταιρεία που μηνύει τον Τραμπ

Η δανέζικη εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Orsted κατέθεσε αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ, επιδιώκοντας να ακυρώσει την ξαφνική εντολή που σταμάτησε την κατασκευή ενός μεγάλου υπεράκτιου αιολικού πάρκου ανοιχτά της Νέας Αγγλίας των ΗΠΑ.

Στις 22 Αυγούστου, το αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικών διέταξε την Orsted να αναστείλει αμέσως τις εργασίες στο Revolution Wind, ένα έργο με όλες τις απαραίτητες άδειες, το οποίο βρίσκεται στα ανοιχτά του Ρόουντ Άιλαντ και του Κονέκτικατ.

Το πάρκο έχει ήδη ολοκληρωθεί κατά 80% και, όταν τεθεί σε λειτουργία, θα μπορεί να τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια περισσότερες από 350.000 κατοικίες στις δύο πολιτείες.

Στην προσφυγή της στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο της Ουάσιγκτον, η Οrsted χαρακτήρισε την εντολή διακοπής εργασιών «παράνομη» και «εκδοθείσα κακόπιστα».

Η εταιρεία ζητεί από το δικαστήριο να την ανατρέψει, υποστηρίζοντας ότι θέτει σε κίνδυνο επενδύσεις ετών και υπονομεύει τη δέσμευση των ΗΠΑ για καθαρή ενέργεια.

Παγκόσμιος ηγέτης στην πράσινη μετάβαση

Η Orsted, με έδρα τη Δανία, θεωρείται πρωτοπόρος στην πράσινη μετάβαση. Από εταιρεία με υψηλή εξάρτηση από άνθρακα και φυσικό αέριο, μεταμορφώθηκε σε παγκόσμιο ηγέτη των ανανεώσιμων επενδύοντας στην υπεράκτια αιολική ενέργεια, στην ηλιακή, στην αποθήκευση ενέργειας και στο «πράσινο» υδρογόνο. Ήταν η πρώτη που κατασκεύασε υπεράκτιο αιολικό πάρκο στον κόσμο και εξακολουθεί να έχει κυρίαρχη παρουσία στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία-Ειρηνικό.

Η εταιρεία απασχολεί περίπου 8.000 εργαζομένους και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης (Orsted). Το 2024 κατέγραψε έσοδα 71 δισ. κορώνες Δανίας (9,5 δισ. ευρώ). Έχει αναγνωριστεί στη λίστα CDP Climate Change A List για την ηγετική της δράση στην κλιματική αλλαγή και ήταν η πρώτη ενεργειακή εταιρεία παγκοσμίως που είδε τον στόχο της για καθαρές μηδενικές εκπομπές να επικυρώνεται από την Science Based Targets initiative (SBTi).

Κρίσιμο τεστ για την αμερικανική πράσινη πολιτική

Η υπόθεση αυτή μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής για τη βιομηχανία υπεράκτιων αιολικών στις ΗΠΑ. Το Revolution Wind θεωρείται κομβικό έργο. Αν η εντολή «παγώματος» επιβεβαιωθεί, μπορεί να αποθαρρύνει μελλοντικές επενδύσεις και να καθυστερήσει την ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών ανανεώσιμης ενέργειας στις ΗΠΑ.