Μειωμένες προσδοκίες για το νέο χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Περιορισμένη αποτελεσματικότητα «βλέπουν» παράγοντες της αγοράς στο υπό διαμόρφωση ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, υπογραμμίζοντας ότι θα βγει σε ισχύ «κατόπιν εορτής».

Η αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με το τελευταίο να χρονολογείται από το 2008, συνιστά υποχρέωση της χώρας βάσει σχετικής κοινοτικής οδηγίας, με την Ελλάδα ωστόσο να έχει καθυστερήσει ήδη μία πενταετία κι ακόμη να γράφει καθυστερήσεις. Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, η προεργασία των μελετητών, βάσει και των σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών κατευθυντήριων γραμμών, έχει ολοκληρωθεί, καταλήγοντας σε ένα draft που πλέον βρίσκεται στα χέρια του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Υπενθυμίζεται, όπως έχει γράψει σχετικά σε προηγούμενο ρεπορτάζ η «Ν», το νέο πανελλαδικό πλαίσιο, στις γενικές του κατευθύνσεις, είχε παρουσιαστεί τον Φεβρουάριο στο υπουργικό συμβούλιο από τον πρώην υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρο Σκυλακάκη, για να ακολουθήσει νέα αναφορά στο θέμα, πάλι στα πλαίσια συνεδρίασης Υπουργικού Συμβουλίου, στις 25 Ιουλίου από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο ίδιος επισήμανε την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών προκειμένου να οριστικοποιηθεί μέχρι τα τέλη του χρόνου. «Ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί -δεν αφορά μόνο το υπουργείο Περιβάλλοντος, αλλά και συναρμόδια υπουργεία- είναι ο ειδικός χωροταξικός σχεδιασμός για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τη βιομηχανία και για τον τουρισμό. Εκεί θα βάλουμε μια σκληρή καταληκτική ημερομηνία. Μέχρι τα τέλη του έτους πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και τα τρία αυτά ειδικά χωροταξικά σχέδια» είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός.

Σημειώνεται ότι η όλη διαδικασία τελεί σε παράταση, με το ΥΠΕΝ τον περασμένο Απρίλιο να αποφασίζει να παρατείνει την ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης για την «Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» έως τις 16 Δεκεμβρίου. Ως προς τη διαδικασία, το υπουργείο υποχρεούται να προχωρήσει σε δημόσια διαβούλευση προτού προχωρήσει στη νομοθέτηση του σχεδίου μέχρι τα τέλη του χρόνου.

«Δώρον άδωρον»

Σε κάθε περίπτωση, η αγορά κρατάει «μικρό καλάθι» ως προς το «αποτύπωμα» εν τέλει του χωροταξικού στην επίλυση θεμάτων, με ορισμένα στελέχη να σχολιάζουν έως και «δώρον άδωρον» πλέον την ολοκλήρωσή τους.

Η «κριτική» της αγοράς εδράζεται, όπως διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές, στην έλλειψη νοήματος μιας και πρακτικά δεν μένει κάτι να οριστεί χωροταξικά όταν έχει μεσολαβήσει τέτοια ανάπτυξη έργων ΑΠΕ με πλήθος εξ αυτών να έχουν λάβει περιβαλλοντικούς όρους και το «παιχνίδι» επί των αμφισβητούμενων να έχει μεταφερθεί στις δικαστικές αίθουσες σε συνέχεια προσφυγών που έχουν υποβληθεί.

Η όποια συμβολή του χωροταξικού, κρίνοντας και από τα όσα θα προβλέπει και έχει γράψει σχετικά σε προηγούμενο εκτενές ρεπορτάζ η «Ν», θα περιοριστεί, όπως εκτιμάται, σε επιμέρους ζητήματα, που ούτως ή άλλως μπορούν να λυθούν και διαφορετικά και σίγουρα δεν αποτελούν τη βασική στόχευση του χωροταξικού.

Επιπρόσθετα, τα ίδια τα νούμερα, ως διαμορφώνονται σήμερα στα μητρώα των Διαχειριστών, αποτυπώνουν την παραπάνω εικόνα με το πρόβλημα πλέον να έχει μετατοπιστεί από το πώς και το πού θα εγκατασταθούν νέα και να εστιάζει στη διαχείριση των έργων ΑΠΕ που έχουν αδειοδοτηθεί και αναμένεται να τοποθετηθούν μέσα στα επόμενα χρόνια.

Ενδεικτικά, το εν λειτουργία χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ σε σύστημα μεταφοράς και δίκτυο διανομής αθροίζει ένα πλήθος περί των 16-17 GW, με επιπλέον 14,8 GW να έχουν λάβει οριστικές προσφορές σύνδεσης και να ακολουθούν στην «ουρά» για μια θέση στο δίκτυο. Τα παραπάνω νούμερα προσεγγίζουν και ξεπερνούν τον στόχο ΑΠΕ για το 2030 (28 GW).