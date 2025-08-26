Reuters: Ενεργειακές συμφωνίες στο τραπέζι των ρωσο-αμερικανικών διαπραγματεύσεων παράλληλα με την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία

Αξιωματούχοι των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και της Ρωσίας συζήτησαν αρκετές ενεργειακές συμφωνίες στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων αυτόν τον μήνα, οι οποίες στόχευαν στην επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, σύμφωνα με πέντε πηγές με γνώση των συνομιλιών. Οι συμφωνίες αυτές προτάθηκαν ως κίνητρα για να ενθαρρυνθεί το Κρεμλίνο να συμφωνήσει σε ειρηνευτική λύση στην Ουκρανία και για να χαλαρώσει η Ουάσινγκτον τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, ανέφεραν οι πηγές.

Η Ρωσία έχει αποκοπεί από τις περισσότερες διεθνείς επενδύσεις στον ενεργειακό της τομέα και από μεγάλες εμπορικές συμφωνίες λόγω των κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Όσα συζήτησαν οι αξιωματούχοι

Οι αξιωματούχοι συζήτησαν το ενδεχόμενο η Exxon Mobil να επιστρέψει στο ρωσικό έργο πετρελαίου και φυσικού αερίου Sakhalin-1, είπαν τρεις από τις πηγές.

Επίσης, τέθηκε το ενδεχόμενο η Ρωσία να αγοράσει αμερικανικό εξοπλισμό για τα έργα LNG της, όπως το Arctic LNG 2, που βρίσκεται υπό δυτικές κυρώσεις, σύμφωνα με τέσσερις πηγές.

Καμία από τις πηγές δεν μπορούσε να κατονομαστεί, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια για τις διαπραγματεύσεις.

Μία άλλη πρόταση που εξετάστηκε ήταν οι ΗΠΑ να αγοράσουν ρωσικά πυρηνοκίνητα παγοθραυστικά, όπως είχε αναφέρει το Reuters στις 15 Αυγούστου.

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια επίσκεψης του απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον επενδυτικό του απεσταλμένο Κιρίλ Ντμίτριεφ, όπως είπαν τρεις από τις πηγές. Οι ίδιες συμφωνίες συζητήθηκαν και εντός του Λευκού Οίκου με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δύο πηγές.

Οι συμφωνίες συζητήθηκαν επίσης σύντομα και στη σύνοδο της Αλάσκας στις 15 Αυγούστου, σύμφωνα με μία πηγή.

Τι θέλει ο Λευκός Οίκος

«Ο Λευκός Οίκος ήθελε πραγματικά να βγάλει τίτλο μετά τη σύνοδο της Αλάσκας, ανακοινώνοντας μια μεγάλη επενδυτική συμφωνία», είπε μία από τις πηγές. «Έτσι αισθάνεται ο Τραμπ ότι πέτυχε κάτι».

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφάλειας εξακολουθούν να εμπλέκονται σε συνομιλίες με Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους με σκοπό μια διμερή συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν είναι προς το εθνικό συμφέρον να διαπραγματεύονται αυτά τα θέματα δημοσίως, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ο εκπρόσωπος του Ντμίτριεφ αρνήθηκε να σχολιάσει. Η Exxon Mobil αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει. Οι Rosneft και Novatek δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο.

Συνομιλίες σε περίοδο απειλών

Ο Τραμπ έχει απειλήσει με περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία εάν δεν υπάρξει πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες και με σκληρούς δασμούς στην Ινδία, μεγάλο αγοραστή ρωσικού πετρελαίου. Τα μέτρα αυτά θα δυσχέραιναν σημαντικά τη διατήρηση των εξαγωγών πετρελαίου της Ρωσίας.

Το στυλ διαπραγμάτευσης του Τραμπ έχει εμφανιστεί και στο παρελθόν στις συνομιλίες για την Ουκρανία — νωρίτερα φέτος, οι ίδιοι αξιωματούχοι εξερεύνησαν τρόπους επαναφοράς της ροής ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Τα σχέδια αυτά έχουν «παγώσει» από την ΕΕ, η οποία έχει θέσει στόχο να τερματίσει πλήρως τις εισαγωγές ρωσικού αερίου έως το 2027.

Οι πρόσφατες συζητήσεις έχουν στραφεί προς διμερείς συμφωνίες ΗΠΑ–Ρωσίας, απομακρυνόμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία παραμένει σταθερά υπέρ της Ουκρανίας.

Την ίδια ημέρα με τη σύνοδο της Αλάσκας, ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα που θα μπορούσε να επιτρέψει σε ξένους επενδυτές —συμπεριλαμβανομένης της Exxon Mobil— να ανακτήσουν μερίδια στο έργο Sakhalin-1, με την προϋπόθεση ότι θα στηρίξουν την άρση των δυτικών κυρώσεων.

Η Exxon αποχώρησε από τη ρωσική της δραστηριότητα το 2022 μετά την εισβολή, καταγράφοντας απομείωση 4,6 δισ. δολαρίων. Το 30% του μεριδίου της στο Sakhalin-1 κατασχέθηκε από το Κρεμλίνο εκείνη τη χρονιά.

Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει πολλαπλά κύματα κυρώσεων στο Arctic LNG 2, ξεκινώντας από το 2022, κόβοντας την πρόσβαση σε πλοία πάγου (ice-class ships), που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της μονάδας για το μεγαλύτερο μέρος του έτους.

Το έργο ανήκει κυρίως στη Novatek, η οποία ξεκίνησε πέρυσι να συνεργάζεται με λομπίστες στην Ουάσινγκτον, με στόχο την αποκατάσταση των σχέσεων και την άρση των κυρώσεων.

Το εργοστάσιο Arctic LNG 2 επανεκκίνησε την επεξεργασία φυσικού αερίου τον Απρίλιο, αν και με περιορισμένη δυναμικότητα, ανέφερε το Reuters. Πέντε φορτία έχουν ήδη φορτωθεί φέτος σε δεξαμενόπλοια που τελούν υπό κυρώσεις. Μία γραμμή παραγωγής είχε διακοπεί προηγουμένως λόγω των δυσκολιών εξαγωγής εξαιτίας των κυρώσεων.

Το έργο προβλέπει τρεις γραμμές παραγωγής LNG. Η τρίτη βρίσκεται υπό σχεδιασμό, με την τεχνολογία να αναμένεται από την Κίνα.

Η Ουάσινγκτον επιδιώκει να ενθαρρύνει τη Ρωσία να αγοράζει αμερικανική τεχνολογία αντί για κινεζική, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής αποδυνάμωσης των σχέσεων Μόσχας–Πεκίνου, είπε μία από τις πηγές.

Η Κίνα και η Ρωσία είχαν δηλώσει «απεριόριστη στρατηγική συνεργασία» λίγες ημέρες πριν ο Πούτιν εισβάλει στην Ουκρανία. Ο Σι Τζινπίνγκ έχει συναντηθεί με τον Πούτιν πάνω από 40 φορές την τελευταία δεκαετία, και ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την Κίνα «σύμμαχο» τους τελευταίους μήνες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, Reuters