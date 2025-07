385 δισεκ. δολάρια από τις τράπεζες στη βιομηχανία άνθρακα

Οι παγκόσμιες τράπεζες διοχέτευσαν πάνω από 385 δισεκ. δολάρια στη βιομηχανία παραγωγής ενέργειας από άνθρακα τα τελευταία τρία χρόνια, με τις ετήσιες ροές να αυξάνονται το 2024 σε σχέση με το 2023, αναφέρει σε άρθρο του το Bloοmberg.

Παγκόσμια χρηματοδότηση άνθρακα

Σύμφωνα με την έρευνα που επικαλείται το Bloomberg, οι κινεζικές τράπεζες είναι οι κορυφαίοι πάροχοι χρηματοδότησης της βιομηχανίας άνθρακα, διαθέτοντας σχεδόν 250 δισεκ. δολάρια στον κλάδο το διάστημα 2022 -2024.

Οι αμερικανικές τράπεζες βρίσκονται στη 2η θέση με λίγο πάνω από 50 δισεκ.δολάρια συνολικά, με επικεφαλής τις Bank of America Corp, JPMorgan Chase & Co. και Citigroup Inc.

Η Jefferies Financial Group Inc. της Νέας Υόρκης έχει το ταχύτερα αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο άνθρακα, έχοντας αυξήσει τη χρηματοδότησή της κατά σχεδόν 400% κατά την τριετία, ανέφερε η Urgewald, μια γερμανική μη κερδοσκοπική οργάνωση που συνέταξε την ανάλυση.

Στην Ευρώπη, η Barclays Plc και η Deutsche Bank AG έδωσαν τις περισσότερες χρηματοδοτήσεις στην βιομηχανία άνθρακα κατά την ίδια περίοδο.

Εκπρόσωπος της Deutsche Bank δήλωσε στο Bloomberg ότι η εταιρεία έχει μειώσει την εμπλοκή της σε τομείς έντασης άνθρακα τα τελευταία 10 χρόνια, ενώ το 2024,μείωσε τις εκπομπές των δανειοδοτήσεων και των επενδύσεων της στη βιομηχανία εξόρυξης άνθρακα κατά 42% από τα επίπεδα του 2021.

Ύστερα από μια αρχική καταιγίδα ενεργειών για τον περιορισμό της χρηματοδότησής τους, ορισμένες τράπεζες έχουν χαλαρώσει τους περιορισμούς τους στον άνθρακα τα τελευταία χρόνια.

Το 2023, η Bank of America αντικατέστησε την υπόσχεση να μην χρηματοδοτεί νέα ορυχεία θερμικού άνθρακα με την απαίτηση για ενισχυμένους ελέγχους πριν τη χρηματοδότηση. Το 2024, η Macquarie Group Ltd. χαλάρωσε τους κανόνες της χρηματοδότησης του άνθρακα για την παραγωγή χάλυβα.

Μόλις 24 από τις 99 μεγαλύτερες τράπεζες παγκοσμίως έχουν σχέδιο για τη σταδιακή κατάργηση της χρηματοδότησης του άνθρακα έως το 2040.

Σαν να μην έγινε η Γλασκώβη

H σύνοδος κορυφής για το κλίμα COP26 στη Γλασκώβη το 2021 σηματοδότησε τη δέσμευση 200 κυβερνήσεων να καταργήσουν σταδιακά τον άνθρακα καθώς και πολλών από τις μεγαλύτερες εμπορικές τράπεζες του κόσμου να απεξαρτήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους από τον άνθρακα.

Ωστόσο, τέσσερα χρόνια μετά, οι δεσμεύσεις αυτές δεν έχουν καταφέρει να επηρεάσουν τις χρηματοοικονομικές ροές, αναφέρει το Bloomberg.

«Είναι σαν να μην συνέβη ποτέ η Γλασκώβη», δήλωσε η Katrin Ganswindt, διευθύντρια χρηματοοικονομικής έρευνας στην Urgewald.