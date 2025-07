Ανακοινώθηκαν τα τιμολόγια του ρεύματος για τον Ιούλιο

Ανακοινώθηκαν απόψε τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούλιο από τη ΔΕΗ και άλλους παρόχους.

Αναλυτικά:

ΔΕΗ

Στο σταθερό μπλε τιμολόγιο ΔΕΗ myHome EnterTwo, η χρέωση είναι 0,095Euro/kWh για τις ώρες μειωμένης χρέωσης και 0,145Euro/kWh για τις ώρες κανονικής χρέωσης για 24 μήνες.

Στα κυμαινόμενα τιμολόγιά της, παρά – όπως επισημαίνουν πηγές της επιχείρησης – την αύξηση της χονδρικής τον Ιούνιο και την άνω του 30% αύξηση στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για τον Ιούλιο, η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all διαμορφώνεται στα 0,142 Euro/kWh, ενώ και η τιμή του Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου παραμένει στα 0,156 Euro/kWh, με τη ΔΕΗ να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική τιμή.

Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου διαμορφώνεται σε 0,126 Euro/kWh.

Το πράσινο τιμολόγιο από το Φυσικό Αέριο Ελλάδος διαμορφώνεται σε 0,19786 Euro/kWh.

Ήρων

Από την Ήρων, το ΗΡΩΝ BASIC HOME διαμορφώνεται στα 0,16401 Euro/kWh. Τα σταθερά ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS MAX HOME είναι στα 0,09450 και το ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS HOME στα 0,09845 Euro/kWh. Τέλος, το κυμαινόμενο πρόγραμμα HΡΩΝ YELLOW ONE είναι στα 0,13001 Euro/kWh.

Protergia

H Protergia ανακοίνωσε για τον Ιούλιο τις ακόλουθες χρεώσεις στα εξής προϊόντα της:

Protergia Picasso, το προϊόν ενέργειας νέας γενιάς, στο οποίο ο καταναλωτής επιλέγει το ποσό που θα πληρώνει κάθε μήνα για το ρεύμα του, με προγράμματα για ένα ολόκληρο χρόνο, καλύπτοντας το σύνολο των ενεργειακών χρεώσεων (ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες).

Value Secure 12M -το μπλε τιμολόγιο που προσφέρεται για ακόμα ένα μήνα στην εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή των 0,099 ευρώ ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας, για σιγουριά και ασφάλεια 12 μηνών.

Value Swift on time – το οικιακό κυμαινόμενο «κίτρινο» τιμολόγιο που προσφέρεται για περισσότερο από 1 χρόνο στην ίδια τιμή στα 0,09093 ευρώ ανά κιλοβατώρα με συνέπεια

Value Power & Gas 12Μ – η συνδυαστική προσφορά τιμή 0,0369 ευρώ ανά κιλοβατώρα για το φυσικό αέριο και 0,099 ευρώ ανά κιλοβατώρα για το ρεύμα.

Πράσινο Οικιακο Τιμολόγιο Value Special στα 0,169 ευρώ ανά κιλοβατώρα

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ