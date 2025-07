ΥΠΕΝ: Παρατάσεις προθεσμιών για 3 προγράμματα

Την παράταση της καταληκτικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου των έργων για τα προγράμματα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι» ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Για τα προγράμματα αυτά η καταληκτική προθεσμία από 30 Ιουνίου 2025 παρατείνεται έως και 31 Δεκεμβρίου 2025.

Στόχος της παράτασης είναι να δοθεί επαρκές χρονικό διάστημα τόσο στα νοικοκυριά, όσο και στους αγρότες που έχουν εγκριθεί από τα Προγράμματα για την υλοποίηση, την ενεργοποίηση και την επιδότηση των έργων τους, ώστε μέσω της παραγωγής των φωτοβολταϊκών σταθμών να μπορέσουν να καλύψουν μέρος ή ακόμα και το σύνολο των καταναλώσεών τους και να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος.

Ως ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου νοείται η κατασκευή και η ενεργοποίηση των φωτοβολταϊκών σταθμών με/ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης. Σε κάθε περίπτωση για τους Ωφελούμενους η χρονική προθεσμία υλοποίησης του σταθμού και η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου ορίζεται στη Σύμβαση Σύνδεσης που συνάπτουν οι Ωφελούμενοι με τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Ωστόσο αυτή η χρονική προθεσμία υλοποίησης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει την καταληκτική προθεσμία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου, όπως αυτή πλέον θα παραταθεί, για να είναι εφικτή η χορήγηση της εγκεκριμένης επιδότησης που αναλογεί στους Ωφελούμενους.

Τα εν λόγω προγράμματα, με συνολικό προϋπολογισμό 238 εκατ. ευρώ, στοχεύουν στην επιδότηση των νοικοκυριών και πρωτίστως των ευάλωτων συμπολιτών μας, καθώς και των αγροτών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών με/ή χωρίς μπαταρία για αυτοκατανάλωση.

Από το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» έχουν ήδη εκταμιευθεί πάνω από 120 εκατ. ευρώ στους Ωφελούμενους, εκ των οποίων περισσότερα από 30 εκατ. ευρώ έχουν δοθεί στα ευάλωτα νοικοκυριά.

Στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι» έχουν εγκριθεί πάνω από 3.000 αγρότες με συνολικό προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ανατρέξουν στην επίσημη διαδικτυακή πύλη των προγραμμάτων (https://pvstegi.gov.gr) ή να επικοινωνήσουν στο τηλ. 2144050700.

Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU. Φορέας Διαχείρισης και Υλοποίησης των Προγραμμάτων είναι ο ΔΕΔΔΗΕ.

Πρόγραμμα «Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις»

Την ίδια ώρα, το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και για το πρόγραμμα «Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις», έως και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Στόχος της παράτασης είναι να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους και να εγκαταστήσουν ένα σύστημα αποθήκευσης στον φωτοβολταϊκό τους σταθμό, ώστε να μπορέσουν να καλύψουν ακόμα μεγαλύτερο μέρος των καταναλώσεών τους και να μειώσουν ακόμα περισσότερο το ενεργειακό τους κόστος.

Οι τρεις επιπλέον μήνες έως τη νέα καταληκτική ημερομηνία θα διευκολύνουν τους υποψήφιους δικαιούχους για τη συλλογή, καθώς και την ορθή και πλήρη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών που προβλέπονται για την υποβολή της αίτησης στον σχετικό οδηγό του προγράμματος.

Το πρόγραμμα, συνολικού ύψους 153,7 εκατ. ευρώ, επιχορηγεί επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου οικονομικής δραστηριότητας, για την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίες). Στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις θα κατανεμηθούν 100.000.000 ευρώ και στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις 53.740.000 ευρώ.

Η επιδότηση των συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίας) αφορά στην εγκατάσταση – προσθήκη είτε σε φωτοβολταϊκά συστήματα που βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού – ανάπτυξης – κατασκευής, είτε σε υφιστάμενα, ενεργά φωτοβολταϊκά συστήματα. Και στις δύο περιπτώσεις επιδοτείται αποκλειστικά το σύστημα αποθήκευσης.

Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% για μικρές επιχειρήσεις, 40% για μεσαίες επιχειρήσεις και 30% για μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ το συνολικό ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει κάθε δικαιούχος υπολογίζεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει για τις κύριες δαπάνες τα 400.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

Οι αιτήσεις υπάγονται στη βάση της άμεσης αξιολόγησης FIFO (First In – First Out) και θα εντάσσονται μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος http://exoikonomo-epixeiro-fotovoltaika.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 213 151 3740 (καθημερινές, 9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ.).

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU. Φορέας διαχείρισης και ελέγχου του προγράμματος είναι η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας/Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ).