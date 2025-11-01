Επιστήμονες της Σορβόνης λένε ότι η στάθμη της θάλασσας θα αυξηθεί κατά δέκα μέτρα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής βυθίζοντας ολόκληρες πόλεις

Συνεχείς είναι οι μελέτες που διεξάγονται για να αναδειχθούν οι επιπτώσεις του λιώσιμου των πάγων της Γης εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Κάποιες υποδεικνύουν μικρότερης ή μεγαλύτερης έκτασης προβλήματα και καταστροφές συνέπεια της αύξησης της στάθμης της θάλασσας και ορισμένες όπως η τελευταία που υπογράφουν επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Σορβόνης δείχνουν ότι η Γη θα μετατραπεί σε ένα υδάτινο κόσμο βυθίζοντας πολλές περιοχές και πόλεις κάτω από το νερό.

Το κύριο συμπέρασμα της νέας μελέτης είναι ότι οι παγοκρηπίδες της Ανταρκτικής ενδέχεται να καταρρεύσουν έως το έτος 2300. Η κρηπίδα πάγου είναι μια πλάκα πάγου που βρίσκεται σε πλωτό (επιπλέοντα) πάγο και λειτουργεί σαν στήριγμα επιβραδύνοντας την ροή των παγετώνων προς τη θάλασσα. Αυτή η “αντιστήριξη” εμποδίζει την ταχύτερη εκροή του πάγου από την ενδοχώρα, μειώνοντας έτσι την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη αν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου συνεχίσουν να αυξάνονται με τον σημερινό ρυθμό σε περίπου 300 χρόνια θα έχει καταρρεύσει το 59% των παγοκρηπίδων της Ανταρκτικής. Αν αυτό συμβεί, θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη άνοδο της στάθμης της θάλασσας έως και 10 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι νησιωτικές και παράκτιες περιοχές του πλανήτη θα βυθιστούν με ότι αυτό συνεπάγεται για τα δισεκατομμύρια των κατοίκων τους, την ανθρωπότητα γενικότερα με τα ανυπέρβλητα κοινωνικά/οικονομικά προβλήματα που θα προκύψουν και φυσικά με την πλανητικού επιπέδου οικολογική καταστροφή που θα προκύψει.

«Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι οι σημερινές επιλογές για την αλλαγή των εκπομπών μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την πιθανότητα μακροπρόθεσμης απώλειας των περισσότερων πάγων της Ανταρκτικής» αναφέρουν οι ερευνητές.

Η Ανταρκτική διαθέτει 15 μεγάλες παγοκρηπίδες και πολλά μικρότερες. Ως οι πλωτές άκρες του παγοκαλύμματος της ηπείρου οι παγκοπρήπιδες είναι καθοριστικής σημασίας για τον έλεγχο της απώλειας πάγου.

«Καθώς περιορίζουν τη ροή πάγου από το ηπειρωτικό φύλλο προς τον ωκεανό αποτελούν μια ζώνη ασφαλείας γύρω από την Ανταρκτική. Η λέπτυνση και η τελική κατάρρευσή τους επιταχύνει τη ροή πάγου προς τον ωκεανό» εξηγούν οι ερευνητές με επικεφαλής την Κλάρα Μπουργκάρντ στη μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «Nature».

Τι θα συμβεί

Αν οι προβλέψεις της μελέτης επιβεβαιωθούν ολόκληρες πόλεις ανά τον κόσμο θα βυθιστούν. Στη Βρετανία πόλεις όπως το Πόρτσμουθ, το Χαλ, το Μίντλεσμπρο, το Μπλακπουλ, το Μπρίστολ και το Κάρντιφ, θα βρεθούν κάτω από το νερό. Τεράστια τμήματα του Λονδίνου κατά μήκος του Τάμεση θα πλημμυρίσουν επίσης. Στην Ευρώπη, η ακτογραμμή από το Καλαί (Γαλλία) έως το Ρίνγκκομπινγκ (Δανία) θα χαθεί κάτω από τα νερά, ενώ Βενετία, Μονπελιέ, Σεβίλλη και Λισαβόνα θα επηρεαστούν σοβαρά.

Στην Ασία, μεγάλο μέρος του Μπαγκλαντές θα βυθιστεί, μαζί με πόλεις όπως η Σαγκάη, η Πόλη Χο Τσι Μινχ και το Καράτσι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ολόκληρες οι ακτές της Φλόριντα, της Λουιζιάνα και του Τέξας θα βρεθούν κάτω από τη θάλασσα. Αν και το 2300 φαίνεται μακρινό, οι ερευνητές προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις θα γίνουν αισθητές πολύ νωρίτερα:

«Η περίοδος μεταξύ 2085 και 2170 θα είναι αυτή με τον υψηλότερο ρυθμό παγοκρηπίδων που θα φτάσουν σε πιθανή μη βιωσιμότητα». Παρότι τα αποτελέσματα φαίνονται δραματικά, οι ερευνητές τα θεωρούν… συντηρητικά. «Η εκτίμηση αυτή είναι από τις πιο συγκρατημένες, και η πραγματική λέπτυνση, υποχώρηση ή κατάρρευση θα μπορούσε να συμβεί νωρίτερα, ανάλογα με την ευπάθεια κάθε παγοραφιού σε φαινόμενα όπως οι ρωγμές, τα ρήγματα, η υδροθραύση ή η αποκόλληση».

Συνολικά οι ερευνητές ελπίζουν ότι τα ευρήματα θα τονίσουν την επείγουσα ανάγκη μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. «Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι οι σημερινές επιλογές για την αλλαγή των εκπομπών μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την πιθανότητα μακροπρόθεσμης απώλειας των περισσότερων παγοκρηπίδων της Ανταρκτικής» κατέληξαν.

Naftemporiki.gr