Λίμνη Μόρνου: Περαιτέρω συρρίκνωση της έκτασής της τον Οκτώβριο

Ακόμη περισσότερο περιορίστηκε η έκταση της Λίμνης Μόρνου τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Μόρνου του METEO, ή έκταση της τεχνητής λίμνης ανέρχεται πλέον στα 7,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Μείωση 47% σε σύγκριση με τα κανονικά επίπεδα

Η έκταση της Λίμνης Μόρνου έχει μειωθεί κατά 47% σε σύγκριση με τα κανονικά της επίπεδα για τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το METEO.

Η προηγούμενη δορυφορική φωτογραφία στις 9 Οκτωβρίου αποτύπωνε την έκταση της υδάτινης επιφάνειας στα 8,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

