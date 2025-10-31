Η κλιματική αλλαγή υπεύθυνη για την εμφάνιση και ένταση του τυφώνα Melissa

Ο τυφώνας Melissa που προκαλεί εδώ και μέρες χάος στην περιοχή της Καραϊβικής έγινε τέσσερις φορές πιο πιθανό να εμφανιστεί και απέκτησε την τρομερή του καταστροφική ισχύ εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής αναφέρει μελέτη ειδικών.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η υπερβολική εξάρτηση από πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα αύξησε τόσο την πιθανότητα όσο και την ένταση της καταιγίδας. Προειδοποιούν ότι χωρίς επείγουσα μείωση της παγκόσμιας θέρμανσης οι τυφώνες αυτού του τύπου θα γίνονται ολοένα και πιο καταστροφικοί.

Η ερευνητική ομάδα του Δρ. Ραλφ Τούμι από το Grantham Institute του Imperial College London ανέλυσε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας το Imperial College Storm Model που συγκεντρώνει εκατομμύρια προσομοιωμένες τροχιές τροπικών τυφώνων για να εκτιμήσει την πιθανότητα ενός συγκεκριμένου ανέμου. Διαπίστωσαν ότι η κλιματική αλλαγή αύξησε την ταχύτητα των ανέμων του Melissa κατά 7%.

Σε έναν κόσμο χωρίς κλιματική αλλαγή, μια καταιγίδα τύπου Μέλισσας θα εμφανιζόταν μία φορά κάθε οκτώ χιλιάδες χρόνια ενώ σήμερα με μέση παγκόσμια θερμοκρασία 1,3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα η πιθανότητα έχει γίνει τέσσερις φορές μεγαλύτερη ή περίπου μία φορά κάθε 1,700 χρόνια. Σε σενάριο θέρμανσης δύο βαθμών Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα οι άνεμοι θα ήταν ακόμα ισχυρότεροι και οι ζημιές μεγαλύτερες.

Η ανάλυση

Η μελέτη εκτιμά τις άμεσες ζημιές σε φυσικά αγαθά στην Τζαμάικα στα 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου 37% του ΑΕΠ της χώρας. Χωρίς την κλιματική αλλαγή η καταιγίδα θα ήταν περίπου 12% λιγότερο καταστροφική. Περίπου 400,000 άνθρωποι επηρεάστηκαν σε μια χώρα όπου τα δύο τρίτα του πληθυσμού ζουν σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από τη θάλασσα.

Ο τυφώνας εντάθηκε ραγδαία με αύξηση της ταχύτητας κατά 110 χλμ./ώρα μέσα σε 24 ώρες, φτάνοντας σε περίπου 300 χλμ./ώρα και 76 εκατοστά βροχής κατά την είσοδό του στην Τζαμάικα. Προηγουμένως, είχε πλήξει την Αϊτή και τη Δομινικανή Δημοκρατία προκαλώντας καταστροφή καλλιεργειών και πλημμύρες. Οι ερευνητές επισημαίνουν επίσης την αδικία της κλιματικής αλλαγής. Τα μικρά νησιά που φέρουν ελάχιστη ευθύνη για την κλιματική κρίση υφίστανται μερικές από τις χειρότερες συνέπειες.

Ο Δρ. Πίτερ Θορν τόνισε ότι οι ρεκόρ θερμοκρασίες των ωκεανών ενίσχυσαν τον τυφώνα Melissa καθώς χωρίς αυτές η καταιγίδα θα είχε περιοριστεί από ψυχρότερα νερά ενώ η μεγαλύτερη εξάτμιση από τους θερμότερους ωκεανούς συνέβαλε σε εντονότερες βροχοπτώσεις. Ωστόσο υπάρχει και η συνηθισμένη τυχαία επίδραση των καιρικών συνθηκών που ενίσχυσε την ένταση του τυφώνα.

Naftemporiki.gr