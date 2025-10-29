Η οργή των θερμών θαλασσών: Ο τυφώνας Melissa σαρώνει την Καραϊβική και γράφει ιστορία

Η Καραϊβική ζει μία από τις πιο δύσκολες στιγμές των τελευταίων δεκαετιών. Ο τυφώνας Melissa, ο ισχυρότερος που έχει πλήξει ποτέ την Τζαμάικα, σαρώνει από τα ξημερώματα την ανατολική Κούβα, προκαλώντας καταρρακτώδεις βροχές, πλημμύρες και εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια, σχολεία και νοσοκομεία.

Η καταιγίδα, που άγγιξε την Τζαμάικα ως Κατηγορία 5 με ανέμους 295 χιλιομέτρων την ώρα, υποβαθμίστηκε σε Κατηγορία 4 καθώς έφτασε στην Κούβα, παραμένοντας ωστόσο «εξαιρετικά επικίνδυνη», σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC).

Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, κήρυξε ολόκληρη τη χώρα σε κατάσταση καταστροφής, ενώ η κυβέρνηση της Κούβας προχώρησε σε μαζικές εκκενώσεις παράκτιων περιοχών στη Σαντιάγο ντε Κούβα και στο Γκουαντανάμο.

Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί τουλάχιστον επτά νεκροί σε τρεις χώρες: τρεις στην Τζαμάικα, τρεις στην Αϊτή και ένας στη Δομινικανή Δημοκρατία. Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί καθώς συνεχίζονται οι έρευνες σε πλημμυρισμένες κοινότητες.

«Τρεις γύροι με τη Melissa»

Στην πρωτεύουσα Κίνγκστον, ο συγγραφέας Κουάμι ΜακΦέρσον περιέγραψε την εμπειρία σαν «αγώνα πυγμαχίας σε τρεις γύρους». «Στην αρχή ήταν ο άνεμος, ύστερα ο ήχος, και τέλος η απόλυτη μανία της θάλασσας», είπε στο CNN.

Ολόκληρες συνοικίες παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα συνεργεία διάσωσης προσπαθούν να ανοίξουν δρόμους που έχουν αποκλειστεί από λάσπη και πεσμένα δέντρα.

Στη βόρεια ακτή, ο δήμαρχος του Μοντέγκο Μπέι δήλωσε ότι «η πόλη κόπηκε στα δύο από τα νερά», ενώ ο πρώτος στόχος των σωστικών συνεργείων είναι «να ελέγξουμε αν όλοι είναι ζωντανοί».

The US Air Force Reserve Hurricane Hunters flew straight through Category 5 Hurricane Melissa, capturing an incredible view from inside the storm’s eye. pic.twitter.com/bq6bY3PqPz — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) October 28, 2025

Η Κούβα «κάτω από νερό»

Τα ξημερώματα της Τετάρτης, η Melissa χτύπησε την Κούβα κοντά στο Τσιβιρίκο, στην επαρχία Σαντιάγο ντε Κούβα, με ανέμους 193 χιλιομέτρων την ώρα και ύψος κύματος έως 12 πόδια (περίπου 3,5 μέτρα).

Η κυβέρνηση έκανε λόγο για «σοβαρές πλημμύρες» και ζημιές σε νοσοκομεία και σχολεία, ενώ αναμένονται έως 60 εκατοστά βροχής στα ορεινά, προκαλώντας κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά.

Το κέντρο του τυφώνα θα συνεχίσει να κινείται προς τα βορειοανατολικά, πλήττοντας μέσα στις επόμενες ώρες τις Μπαχάμες και στη συνέχεια το Μπέρμουντα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της NOAA.

Κύμα αλληλεγγύης από τις ΗΠΑ

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ομάδα Miami Heat και το Ίδρυμα Arison, σε συνεργασία με την Carnival Corporation, ανακοίνωσαν δωρεά ενός εκατομμυρίου δολαρίων προς την οργάνωση Direct Relief για την παροχή ιατρικού εξοπλισμού και ανθρωπιστικής βοήθειας στην Τζαμάικα.

Η οργάνωση έχει ήδη προετοιμάσει 100 κιτ πρώτων βοηθειών και υγειονομικού υλικού για τα συνεργεία διάσωσης που επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές.

Το σήμα κινδύνου

Η Melissa είναι πλέον ένα ακόμη σύμβολο της εποχής των υπερτυφώνων. Με ανέμους 195 μιλίων/ώρα (σχεδόν 300 χλμ/ώρα) κατά την προσέγγιση της Τζαμάικας, ισοφαρίζει τα ιστορικά ρεκόρ των τυφώνων Dorian (2019) και Labor Day (1935) — γεγονός που, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δεν είναι τυχαίο.

Η μετεωρολόγος Ροζίμαρ Ρίος-Μπερίος από το Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικής Έρευνας των ΗΠΑ επισημαίνει ότι: «Οι θερμότερες θάλασσες, τροφοδοτούν καταιγίδες που γίνονται ισχυρότερες και πιο απρόβλεπτες. Παράγουν βροχοπτώσεις-ρεκόρ και προκαλούν πλημμύρες με φονικές συνέπειες».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της NOAA, πάνω από το 90% της θερμότητας που παγιδεύεται από τα αέρια του θερμοκηπίου έχει απορροφηθεί από τους ωκεανούς, προσφέροντας «καύσιμο» σε τροπικά συστήματα που μετατρέπονται ραγδαία σε τυφώνες Κατηγορίας 4 και 5.

Επιπλέον, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας επιδεινώνει τα φαινόμενα παλιρροϊκών κυμάτων και παράκτιων πλημμυρών, καθιστώντας τις επιπτώσεις ακόμα πιο καταστροφικές.

Hurricane Melissa category 5 – the strongest storm to strike Jamaica in 174 years . Look at these devastating video coming from all over Jamaica.#Jamaica #Melissa #Hurricane pic.twitter.com/FAkhVrM5oc — Rohit Jain (@Rohitjain2799) October 29, 2025

Μετά την οργή, ο απολογισμός

Η επόμενη μέρα βρίσκει την Καραϊβική σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Οι εικόνες από το βυθισμένο Κίνγκστον, τις πλημμυρισμένες συνοικίες της Σαντιάγο ντε Κούβα και τα σκοτεινά νησιά των Μπαχαμών αποτυπώνουν όχι μόνο το μέγεθος της καταστροφής, αλλά και την πρόκληση της εποχής: να οικοδομηθεί ανθεκτικότητα απέναντι σε φαινόμενα που πλέον δεν αποτελούν εξαίρεση, αλλά νέο κανόνα.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από CNN, BBC, Reuters, AP