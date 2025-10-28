Μεταστροφή – έκπληξη του Μπιλ Γκέιτς για την κλιματική αλλαγή

Δοκίμιο – έκπληξη το οποίο φαίνεται να συνιστά μία εντυπωσιακή μεταστροφή, κόντρα στην κοινότητα των «καταστροφολόγων» ακτιβιστών για το κλίμα δημοσίευσε ο Μπιλ Γκέιτς (στο GatesΝotes).

To άρθρο τιτλοφορείται «Tρεις σκληρές αλήθειες για το κλίμα» και φέρει την υπογραφή όχι απλώς ενός μεγιστάνα και γκουρού των νέων τεχνολογιών αλλά ενός από τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές της σημασίας μείωσης των εκπομπών άνθρακα.

Το κεντρικό του νόημα θα μπορούσε να συμπυκνωθεί στο εξής: Σταματήστε να διοχετεύετε πόρους στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.

Αντίθετα, υποστηρίζει ο Γκέιτς, οι πλούσιοι και οι φιλάνθρωποι του κόσμου πρέπει να αυξήσουν τις επενδύσεις τους σε άλλες προσπάθειες που στοχεύουν στην πρόληψη ασθενειών και της πείνας.

Χαμένα χρήματα;

Η κλιματική αλλαγή δεν πρόκειται να αφανίσει την ανθρωπότητα, λέει ο Γκέιτς προσθέτοντας ότι οι μέχρι τώρα προσπάθειες για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα έχουν μεν σημειώσει πραγματική πρόοδο, αλλά πολλές από τις προηγούμενες επενδύσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ήταν λανθασμένες, καθώς πάρα πολλά χρήματα δαπανήθηκαν σε δαπανηρές και αμφίβολες πρωτοβουλίες.

Αν και ο Γκέιτς τονίζει ότι οι επενδύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής πρέπει να συνεχιστούν, υποστηρίζει ότι οι περικοπές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην USAID απειλούν ένα πιο επείγον πρόβλημα, ικανό να προκαλέσει, δυνητικά, ένα μακροχρόνιο παγκόσμιο πλήγμα στον αγώνα κατά του λιμού και των απειλητικών για τη ζωή ασθενειών.

«Ανάλογα με τον πόνο που προκαλούν»

«Η κλιματική αλλαγή, οι ασθένειες και η φτώχεια είναι όλα μεγάλα προβλήματα», γράφει ο Γκέιτς. «Πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε ανάλογα με το μέγεθος του πόνου που προκαλούν».

Οι περικοπές στη χρηματοδότηση από την κυβέρνηση Τραμπ, υποστηρίζει ο Γκέιτς, καθιστούν αναγκαία μια άμεση και πιο εκτεταμένη εστίαση στις επενδύσεις και στους πόρους που θα στηρίξουν τις εγκαταλελειμμένες αυτές προσπάθειες.

«Αν και η κλιματική αλλαγή θα έχει σοβαρές συνέπειες –ιδίως για τους ανθρώπους στις φτωχότερες χώρες– δεν θα οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας», αναφέρει ο Γκέιτς.

«Και αυτή είναι μια ευκαιρία να επαναπροσανατολιστούμε σε ένα νέο μέτρο που θα πρέπει να υπολογίζει κάτι περισσότερο από τις εκπομπές και τις μεταβολές της θερμοκρασίας: τη βελτίωση των ανθρώπινων ζωών. Ο κύριος στόχος μας πρέπει να είναι η πρόληψη του ανθρώπινου πόνου, ιδιαίτερα για όσους ζουν στις πιο δύσκολες συνθήκες, στις φτωχότερες χώρες του κόσμου».

Το εντυπωσιακό δοκίμιο του Γκέιτς, δημοσιεύεται λίγο πριν από την COP30, η οποία διεξάγεται τον επόμενο μήνα (Η COP30 είναι ουσιαστικά η παγκόσμια σύνοδος κορυφής που επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής).

Ο Γκέιτς αρνείται ότι η νέα του θέση συνιστά ανατροπή έναντι των προηγούμενων απόψεών του καθώς συνεχίζει να στηρίζει τις προσπάθειες για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα.

Ωστόσο, και σε συνέντευξή του την Τρίτη στο CNBC, ο Γκέιτς δήλωσε ότι το να απομακρυνθούμε από επενδύσεις σχετικές με το κλίμα είναι μεν μια «τεράστια απογοήτευση», αλλά αναγκαία.

Η θέση του, σχολιάζει επίσης το αμερικανικό δίκτυο, αντιπροσωπεύει μια έντονη αλλαγή πορείας σε σχέση με προηγούμενες φιλανθρωπικές του δραστηριότητες, οι οποίες επικεντρώνονταν σε επιχειρήσεις καθαρής ενέργειας και αποτελεί διαφοροποίηση από τον τόνο που υιοθετούσε στις παρεμβάσεις του ο Γκέιτς μέχρι πριν από λίγα χρόνια.

Με πληροφορίες από CNN