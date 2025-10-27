Logo Image

Καραϊβική: Ενισχύθηκε στην κατηγορία 5 ο τυφώνας Μελίσα – Προειδοποιήσεις για ακραία φαινόμενα

REUTERS/Octavio Jones

Η κυβέρνηση της Τζαμάικα εξέδωσε υποχρεωτικές εντολές εκκένωσης την Κυριακή το βράδυ για αρκετές ευάλωτες παράκτιες κοινότητες

Ο κυκλώνας Μελίσα αναβαθμίστηκε στην κατηγορία 5 στην Καραϊβική, με σφοδρούς και καταστροφικούς ανέμους, καταιγίδες και πλημμύρες, που αναμένεται να ενταθούν στην Τζαμάικα στη διάρκεια της ημέρας, αλλά και τη νύχτα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων και Τυφώνων (NHC).

«Η Μελίσα είναι πλέον κυκλώνας κατηγορίας 5», ανέφερε το NHC, που εδρεύει στο Μαϊάμι. Η Μελίσα βρισκόταν σε απόσταση περίπου 505 χιλιομέτρων νότια-νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο, στην Κούβα, σύμφωνα με NHC.

Η κυβέρνηση της Τζαμάικα εξέδωσε υποχρεωτικές εντολές εκκένωσης την Κυριακή το βράδυ για αρκετές ευάλωτες παράκτιες κοινότητες.

«Αναμένεται κύμα καταιγίδων κυρίως στη νότια πλευρά του νησιού», δήλωσε την Κυριακή ο Έβαν Τόμσον, κύριος διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Τζαμάικα.

Η Κούβα έχει επίσης εκδώσει προειδοποίηση για τυφώνα για τις ανατολικές επαρχίες Γκράνμα, Σαντιάγο ντε Κούβα, Γκουαντάναμο και Ολγκίν. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τροπική καταιγίδα για μεγάλο μέρος της Αϊτής, και η κυβέρνηση στις Μπαχάμες έχει εκδώσει προειδοποίηση για τυφώνα για τις κεντρικές και νοτιοανατολικές Μπαχάμες και τα νησιά Τερκς και Κάικος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, CNN

