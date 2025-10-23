Ευρωκοινοβούλιο: Προτεραιότητα ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5°C εν όψει COP

Το Ευρωκοινοβούλιο, με ψήφισμά του, υπογραμμίζει την ανάγκη να παραμείνει η ΕΕ σε ηγετική θέση στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα και ότι όλοι οι τομείς πρέπει να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών και στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας. Παράλληλα το Ευρωκοινοβούλιο θέτει ως προτεραιότητα τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5 °C, εν όψει της επόμενης COP30.

Το ψήφισμα, το οποίο εκπονήθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ασφάλειας των Τροφίμων και εγκρίθηκε την Πέμπτη με ανάταση χεριών, υπογραμμίζει την ανάγκη να παραμείνει η ΕΕ σε ηγετική θέση .

Το κείμενο τονίζει την ανάγκη να συνεχίσει η ΕΕ να θέτει φιλόδοξους στόχους για την πολιτική της για το κλίμα, σύμφωνα και με τους συμφωνηθέντες ενωσιακούς και διεθνείς στόχους, και να δίνει προτεραιότητα στη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, στην κοινωνική ένταξη και στα υψηλά πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος.

SOS για τα ορυκτά

Οι ευρωβουλευτές θέλουν όλες οι χώρες να συνεισφέρουν το μερίδιο που τους αναλογεί στην παροχή επαρκούς χρηματοδότησης για το κλίμα, στην αντιμετώπιση των κρίσεων χρέους σε πολλές ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή χώρες και στην απλούστευση των διαδικασιών χρηματοδότησης για το κλίμα για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Το ψήφισμα επαναλαμβάνει την επείγουσα ανάγκη να τερματίσει η ΕΕ την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα, να καταργήσει σταδιακά τις σχετικές επιδοτήσεις και να επιταχύνει την ενεργειακή της μετάβαση. Καλεί επίσης τη διεθνή κοινότητα να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στις κλιματικές επιπτώσεις των ένοπλων συγκρούσεων .