«Καμπανάκι» από Γκουτέρες: Η υπερθέρμανση του πλανήτη ωθεί τον πλανήτη στα όριά του

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε την Τετάρτη ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη ωθεί τον πλανήτη στα πρόθυρα της καταστροφής.

Επιπλέον, κάλεσε τις χώρες να εφαρμόσουν συστήματα προειδοποίησης για καταστροφές για την προστασία των ανθρώπων από ακραία καιρικά φαινόμενα.

«Κάθε ένα από τα τελευταία δέκα χρόνια ήταν το πιο ζεστό στην ιστορία. Η θερμότητα των ωκεανών σπάει ρεκόρ, ενώ παράλληλα αποδεκατίζει τα οικοσυστήματα. Και καμία χώρα δεν είναι ασφαλής από πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και καύσωνες», δήλωσε στους εκπροσώπους στο έκτακτο συνέδριο του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη για να σηματοδοτήσει την 75η επέτειό του.

Πηγή: Reuters