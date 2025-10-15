Λειψυδρία: Έπεσε κι άλλο η στάθμη της λίμνης Μόρνου – Χαμηλό 10ετίας στο ύψος βροχής

Ανησυχητική θεωρείται η εικόνα που συνεχίζει να παρουσιάζει η λίμνη Μόρνου, παρά τις βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών.

Σύμφωνα με τον διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστα Λαγουβάρδο, η νεότερη δορυφορική φωτογραφία υψηλής ανάλυσης του Μόρνου (στις 10/10/2025) καταγράφει μικρή υποχώρηση της επιφάνειας της λίμνης (8,3 τετρ. χλμ.) σχετικά με την προηγούμενη σχετική ανάλυση στις 24/09/2025 (8,4 τετρ. χλμ).

Η επιφάνεια της λίμνης παρουσιάζει επομένως μείωση κατά 44% σχετικά με τον μέσο όρο της έκτασης της για τον Οκτώβριο (περίοδος 2016-2024).

Σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο, παρά τις βροχοπτώσεις στις αρχές Οκτωβρίου, το συνολικό ετήσιο ύψος βροχής για το έτος 2025 στην περιοχή είναι σήμερα το χαμηλότερο των τελευταίων 10 ετών.

Αναδύθηκε το βυθισμένο χωριό Κάλλιο

H μείωση της στάθμης του νερού έχει φέρει στην επιφάνεια τους τελευταίους μήνες το βυθισμένο χωριό Κάλλιο, το οποίο είχε καλυφθεί όταν δημιουργήθηκε η τεχνητή λίμνη.

Ακολουθούν εικόνες που δημοσιεύθηκαν τον Σεπτέμβριο από το πρακτορείο Eurokinissi:

