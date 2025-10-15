Εταιρείες αντασφάλισης: Πάνω από 100 δισ. δολάρια οι ζημιές από φυσικές καταστροφές για 6η διαδοχική χρονιά

Οι παγκόσμιες ασφαλιστικές απώλειες από φυσικές καταστροφές ξεπέρασαν ήδη τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, παρά το γεγονός ότι η φετινή περίοδος των τυφώνων αποδείχθηκε ασυνήθιστα ήπια, σύμφωνα με έκθεση της Gallagher Re που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις τοποθετούν τις ασφαλισμένες ζημιές για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους στα 105 δισ. δολάρια, καθιστώντας το 2025 την έκτη συνεχόμενη χρονιά που ο παγκόσμιος ασφαλιστικός κλάδος καταγράφει απώλειες άνω των 100 δισ. και την όγδοη από το 2017.

Θερμότερος πλανήτης, πιο ακραία φαινόμενα

Η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη συμβάλλει στην αύξηση της συχνότητας και της έντασης φαινομένων όπως οι τυφώνες, οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές – οδηγώντας σε ολοένα και μεγαλύτερες ζημιές για τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το 2025 θα είναι η δεύτερη ή τρίτη θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ.

8% χαμηλότερες ζημιές από τον μέσο όρο δεκαετίας

Παρά το υψηλό συνολικό ποσό, οι ασφαλισμένες απώλειες των τριών πρώτων τριμήνων ήταν 8% χαμηλότερες από τον μέσο όρο της περιόδου 2015-2024.

Οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες τον Ιανουάριο και οι ισχυρές καταιγίδες στις ΗΠΑ στις αρχές του έτους ώθησαν ανοδικά τις ζημιές, όμως η περιορισμένη δραστηριότητα τυφώνων το γ’ τρίμηνο συγκράτησε τις συνολικές απώλειες σε λιγότερα από 15 δισ. δολάρια – το χαμηλότερο επίπεδο από το 2016.

«Ενίσχυση των χρηματοοικονομικών αποθεμάτων»

Ο Steve Bowen, επικεφαλής επιστήμονας της Gallagher Re, σημείωσε ότι αν οι τελευταίοι μήνες του 2025 κινηθούν εντός των ιστορικών επιπέδων ζημιών, «αυτό θα αποτελέσει επιπλέον ώθηση για τα χρηματοοικονομικά αποθέματα της αντασφαλιστικής βιομηχανίας».

Παρά το προσωρινό «διάλειμμα» του τρίτου τριμήνου, η εικόνα παραμένει σαφής: η εποχή των φυσικών καταστροφών με κόστος άνω των 100 δισ. δολαρίων ετησίως φαίνεται να έχει παγιωθεί – και η κλιματική κρίση δεν αφήνει περιθώρια επιστροφής στα παλιά επίπεδα ρίσκου.