Logo Image

Εταιρείες αντασφάλισης: Πάνω από 100 δισ. δολάρια οι ζημιές από φυσικές καταστροφές για 6η διαδοχική χρονιά

Περιβάλλον \ Κλίμα

Εταιρείες αντασφάλισης: Πάνω από 100 δισ. δολάρια οι ζημιές από φυσικές καταστροφές για 6η διαδοχική χρονιά

Πυρκαγιές στο Λος Άντζελες/ REUTERS/David Swanson

Οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες τον Ιανουάριο και οι ισχυρές καταιγίδες στις ΗΠΑ στις αρχές του έτους ώθησαν ανοδικά τις ζημιές

Οι παγκόσμιες ασφαλιστικές απώλειες από φυσικές καταστροφές ξεπέρασαν ήδη τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, παρά το γεγονός ότι η φετινή περίοδος των τυφώνων αποδείχθηκε ασυνήθιστα ήπια, σύμφωνα με έκθεση της Gallagher Re που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις τοποθετούν τις ασφαλισμένες ζημιές για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους στα 105 δισ. δολάρια, καθιστώντας το 2025 την έκτη συνεχόμενη χρονιά που ο παγκόσμιος ασφαλιστικός κλάδος καταγράφει απώλειες άνω των 100 δισ. και την όγδοη από το 2017.

Θερμότερος πλανήτης, πιο ακραία φαινόμενα

Η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη συμβάλλει στην αύξηση της συχνότητας και της έντασης φαινομένων όπως οι τυφώνες, οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές – οδηγώντας σε ολοένα και μεγαλύτερες ζημιές για τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το 2025 θα είναι η δεύτερη ή τρίτη θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Ζαχάροβα στηρίζει Τραμπ για τη φωτογραφία του Time: Μόνο άρρωστα άτομα και ανώμαλοι θα την επέλεγαν…

Η Ζαχάροβα στηρίζει Τραμπ για τη φωτογραφία του Time: Μόνο άρρωστα άτομα και ανώμαλοι θα την επέλεγαν…

8% χαμηλότερες ζημιές από τον μέσο όρο δεκαετίας

Παρά το υψηλό συνολικό ποσό, οι ασφαλισμένες απώλειες των τριών πρώτων τριμήνων ήταν 8% χαμηλότερες από τον μέσο όρο της περιόδου 2015-2024.

Οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες τον Ιανουάριο και οι ισχυρές καταιγίδες στις ΗΠΑ στις αρχές του έτους ώθησαν ανοδικά τις ζημιές, όμως η περιορισμένη δραστηριότητα τυφώνων το γ’ τρίμηνο συγκράτησε τις συνολικές απώλειες σε λιγότερα από 15 δισ. δολάρια – το χαμηλότερο επίπεδο από το 2016.

«Ενίσχυση των χρηματοοικονομικών αποθεμάτων»

Ο Steve Bowen, επικεφαλής επιστήμονας της Gallagher Re, σημείωσε ότι αν οι τελευταίοι μήνες του 2025 κινηθούν εντός των ιστορικών επιπέδων ζημιών, «αυτό θα αποτελέσει επιπλέον ώθηση για τα χρηματοοικονομικά αποθέματα της αντασφαλιστικής βιομηχανίας».

Παρά το προσωρινό «διάλειμμα» του τρίτου τριμήνου, η εικόνα παραμένει σαφής: η εποχή των φυσικών καταστροφών με κόστος άνω των 100 δισ. δολαρίων ετησίως φαίνεται να έχει παγιωθεί – και η κλιματική κρίση δεν αφήνει περιθώρια επιστροφής στα παλιά επίπεδα ρίσκου.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube