Ελβετία: «Χάθηκε» το ένα τέταρτο των παγετώνων σε μία δεκαετία

Οι παγετώνες της Ελβετίας έχουν χάσει το ένα τέταρτο του όγκου τους μόνο την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με μελέτη που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, Τετάρτη.

Το 2025, η τήξη των παγετώνων στην Ελβετία ήταν για άλλη μια φορά «τεράστια», ανέφερε το δίκτυο Glacier Monitoring in Switzerland (GLAMOS).

Σύμφωνα με το ίδιο δίκτυο, το λιώσιμο των παγετώνων βρέθηκε κοντά στο ρεκόρ που σημειώθηκε το 2022.

Λιγότερο χιόνι τον χειμώνα, καύσωνες το καλοκαίρι

Καθώς τον χειμώνα έπεσε λίγο χιόνι, ενώ ο Ιούνιος και ο Αύγουστος σημαδεύθηκαν από κύματα καύσωνα, οι παγετώνες της Ελβετίας έχασαν το 3% του όγκου τους το προηγούμενο διάστημα.

Αυτό σηματοδοτεί το τέταρτο μεγαλύτερο επίπεδο συρρίκνωσης από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις, μετά από το 2022, το 2023 και το 2003, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του GLAMOS.