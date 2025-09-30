Λειψυδρία: «Χάθηκε» η μισή Λίμνη Μόρνου σε λιγότερο από 4 χρόνια – Αναδύθηκε το βυθισμένο χωριό Κάλλιο (εικόνες)

Τη μισή περίπου έκταση έχει σήμερα η Λίμνη Μόρνου, σε σύγκριση με εκείνη που είχε τον Ιανουάριο του 2022, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η μονάδα ΜΕΤΕΟ ανέλυσε δορυφορικές φωτογραφίες, με τα κυριότερα συμπεράσματα να είναι τα εξής:

Το 2022 η έκταση ήταν υψηλότερη του μέσου όρου της τελευταίας δεκαετίας, κυμαινόμενη μεταξύ 16.6 km² και 19.1 km².

Το 2023 σημειώθηκε σημαντική μείωση, με την έκταση της λίμνης να υποχωρεί στα 14.3 km² τον Δεκέμβριο.

Το 2024 η μείωση συνεχίστηκε ακόμη εντονότερα, με την έκταση της λίμνης να υποχωρεί στα 10.4 km² τον Νοέμβριο.

Το 2025 (μέχρι τον Σεπτέμβριο) συνεχίστηκε η μείωση, με την έκταση της λίμνης να υποχωρεί στα 8.7 km² τον Σεπτέμβριο, που είναι η χαμηλότερη καταγραφή της περιόδου.

Συνολικά, από το 2022 έως σήμερα η έκταση έχει μειωθεί κατά περίπου -54% (από ~19.1 km² σε 8.7 km²).

Το ζήτημα της μείωσης της έκτασης αλλά και των αποθεμάτων της λίμνης του Μόρνου, οδήγησε τη μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, να ενεργοποιήσει τη νέα υπηρεσία ενημέρωσης των πολιτών, το Παρατηρητήριο της Τεχνητής Λίμνης Μόρνου (www.meteo.gr/mornos).

Βασικό στοιχείο του Παρατηρητηρίου αποτελούν οι δορυφορικές εικόνες της λίμνης, οι οποίες θα ανανεώνονται ανά δεκαπενθήμερο και θα συγκρίνονται με παλαιότερες, οι παρατηρήσεις των μετεωρολογικών σταθμών που λειτουργεί η μονάδα ΜΕΤΕΟ, καθώς και η αποτίμηση της έκτασης της χιονοκάλυψης στην περιοχή.

Αναδύθηκε το βυθισμένο χωριό Κάλλιο

H μείωση της στάθμης του νερού έχει φέρει στην επιφάνεια τους τελευταίους μήνες το βυθισμένο χωριό Κάλλιο, το οποίο είχε καλυφθεί όταν δημιουργήθηκε η τεχνητή λίμνη.

Ακολουθούν εικόνες που δημοσιεύθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο από το πρακτορείο Eurokinissi: