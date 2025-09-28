Logo Image

Αγκίστρι: Έριχναν υγρά και στερεά λύματα σε δάσος και θάλασσα

Περιβάλλον \ Κλίμα

Αγκίστρι: Έριχναν υγρά και στερεά λύματα σε δάσος και θάλασσα

ΕΛ.ΑΣ.

Πέντε συλλήψεις - 15 διοικητικά πρόστιμα

Πέντε άτομα συνελήφθησαν από αστυνομικούς  της Ομάδας Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής την Παρασκευή στο Αγκίστρι.

Κατηγορούνται για παράβαση του νόμου περί προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς κατελήφθησαν να μεταφέρουν και να απορρίπτουν υγρά και στερεά λύματα σε σημεία που κατέληγαν στη θάλασσα.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών για οχήματα που μετέφεραν απόβλητα σε μη εγκεκριμένες περιοχές, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο από τους κατηγορούμενους να απορρίπτουν υγρά λύματα από φορτηγά σε πλαγιά δασικής περιοχής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου

ΕΛ.ΑΣ.
ΕΛ.ΑΣ.
ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα, εντόπισαν ακόμη έναν από τους κατηγορούμενους να απορρίπτει απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε απότομη πλαγιά που καταλήγει στη θάλασσα.

Στην περιοχή κλήθηκε και μετέβη και κλιμάκιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για περιβαλλοντικό έλεγχο.

Για τις παραβάσεις αυτές, οι οδηγοί των οχημάτων, καθώς και δύο υπάλληλοι συνεργαζόμενου εργολάβου συνελήφθησαν. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 15 διοικητικά πρόστιμα και κατασχέθηκαν 3 οχήματα, 3 πινακίδες κυκλοφορίας, 3 άδειες κυκλοφορίας και φύλλο ταχογράφου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube