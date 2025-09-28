Αγκίστρι: Έριχναν υγρά και στερεά λύματα σε δάσος και θάλασσα

Πέντε άτομα συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής την Παρασκευή στο Αγκίστρι.

Κατηγορούνται για παράβαση του νόμου περί προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς κατελήφθησαν να μεταφέρουν και να απορρίπτουν υγρά και στερεά λύματα σε σημεία που κατέληγαν στη θάλασσα.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών για οχήματα που μετέφεραν απόβλητα σε μη εγκεκριμένες περιοχές, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο από τους κατηγορούμενους να απορρίπτουν υγρά λύματα από φορτηγά σε πλαγιά δασικής περιοχής.

Παράλληλα, εντόπισαν ακόμη έναν από τους κατηγορούμενους να απορρίπτει απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε απότομη πλαγιά που καταλήγει στη θάλασσα.

Στην περιοχή κλήθηκε και μετέβη και κλιμάκιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για περιβαλλοντικό έλεγχο.

Για τις παραβάσεις αυτές, οι οδηγοί των οχημάτων, καθώς και δύο υπάλληλοι συνεργαζόμενου εργολάβου συνελήφθησαν. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 15 διοικητικά πρόστιμα και κατασχέθηκαν 3 οχήματα, 3 πινακίδες κυκλοφορίας, 3 άδειες κυκλοφορίας και φύλλο ταχογράφου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.