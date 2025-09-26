«Αρουρμαγεδδών»: Ποντίκια χωρίς φρένο – Γιατί πολλαπλασιάζονται στις μεγάλες πόλεις ανά τον κόσμο

Στο Κρόιντον οι κάτοικοι το τελευταίο διάστημα ζουν με τους αρουραίους να «τσακώνονται» μέσα στο σπίτι τους. Το φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο, ούτε σπάνιο. Από το Λονδίνο μέχρι τη Σκωτία, οι αναφορές για εισβολές ποντικιών σε κατοικίες έχουν εκτοξευθεί.

Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, πάνω από μισό εκατομμύριο περιστατικά καταγράφηκαν από τις τοπικές αρχές σε διάστημα ενάμιση χρόνου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC.

Μια παγκόσμια «επιδημία»

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στις ΗΠΑ, πόλεις όπως η Ουάσινγκτον, το Σαν Φρανσίσκο και η Νέα Υόρκη αναφέρουν εκτίναξη πληθυσμών κατά εκατοντάδες τοις εκατό, σημειώνει το BBC, που χρησιμοποιεί τον όρο «Ratmageddon» (από το Armageddon) για να περιγράψει την ένταση του φαινομένου.

Το ίδιο ισχύει και στο Άμστερνταμ, το Παρίσι, αλλά και το Τορόντο. Οι επιστήμονες μιλούν για μια παγκόσμια τάση που δύσκολα θα ανακοπεί.

Οι αρουραίοι είναι φημισμένοι για την ανθεκτικότητά τους, όμως ένα νέο στοιχείο έχει μπει στο παιχνίδι: η αύξηση της θερμοκρασίας. Μελέτες σε 16 πόλεις της Βόρειας Αμερικής δείχνουν πως οι θερμότερες χειμερινές περίοδοι συνδέονται με έως και 400% αύξηση της δραστηριότητας αρουραίων.

Καθώς οι παγκόσμιες θερμοκρασίες αναμένεται να ανέβουν σχεδόν 2 βαθμούς Κελσίου έως το 2100, οι προοπτικές μόνο ευοίωνες δεν είναι.

Σκουπίδια, fast food και αστική ανάπτυξη

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό. Η αστικοποίηση, οι καθυστερήσεις στην αποκομιδή απορριμμάτων, η διάδοση του fast food και οι υπόγειες εργασίες που διαταράσσουν τα δίκτυα αποχέτευσης συνθέτουν μια τέλεια καταιγίδα.

Εκεί όπου υπάρχουν τροφή και καταφύγιο, οι αρουραίοι βρίσκουν πάντα τρόπο να εγκατασταθούν.

Ερευνητές πειραματίζονται πλέον με αντισυλληπτικά σκευάσματα, πιο «ανθρώπινη» λύση για τον περιορισμό των γεννήσεων. Αλλά η ουσία, τονίζουν οι ειδικοί, είναι να περιοριστεί η πρόσβαση σε τροφή και σκουπίδια.