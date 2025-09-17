Ασπρόπυργος: Έριχναν στερεά απόβλητα σε δρόμο (βίντεο)

Για απόρριψη στερεών αποβλήτων σε δρόμο οικισμού του Ασπροπύργου συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες χθες δύο άτομα, ηλικίας 62 και 49 ετών, από την Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης που συγκροτήθηκε από τη ΓΑΔΑ για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της Τρίτης, κατόπιν πληροφοριών αναφορικά με οχήματα που μεταφέρουν απόβλητα και κατευθύνονται σε δρόμο οικισμού του Ασπροπύργου για την απόρριψή τους, οι δύο κατηγορούμενοι κατελήφθησαν από τους αστυνομικούς ως οδηγοί φορτηγού, να απορρίπτουν στερεά απόβλητα.

Άμεσα τα δύο άτομα ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου, ενώ επιπλέον κατασχέθηκαν το φορτηγό, καθώς και εκσκαφέας που χρησιμοποιούνταν για την απόρριψη των αποβλήτων.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος.

