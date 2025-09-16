Αγ. Ιωάννης Ρέντης: Σύλληψη για ρίψη αποβλήτων σε δρόμο

Ένας 26χρονος συνελήφθη από την Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης που συγκροτήθηκε από τη ΓΑΔΑ για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της Δευτέρας, κατόπιν πληροφοριών αναφορικά με οχήματα που μεταφέρουν απόβλητα, τα οποία απορρίπτουν σε δρόμο του Αγ. Ιωάννη Ρέντη με αποτέλεσμα τη σωρεία σκουπιδιών και μπαζών, κατελήφθη από τους αστυνομικούς ο 26χρονος τη στιγμή που απέρριπτε από όχημα απόβλητα.

Άμεσα ο κατηγορούμενος ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ του βεβαιώθηκε και διοικητικό πρόστιμο για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος.