Βραζιλία: Ο Αμαζόνιος συρρικνώθηκε κατά μία… Ισπανία

Η επιφάνεια του τροπικού δάσους του Αμαζονίου στη Βραζιλία συρρικνώθηκε κατά μία… Ισπανία μέσα σε 40 χρόνια, σύμφωνα με έκθεση του δικτύου επιτήρησης MapBiomas.

Το μεγαλύτερο τροπικό δάσος του πλανήτη έχασε 49,1 εκατομμύρια εκτάρια (σ.σ. 491.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα) από το 1985 ως το 2024, έκταση που προσεγγίζει αυτήν της Ισπανίας, σύμφωνα με δεδομένα από δορυφόρους που ανέλυσε το δίκτυο MapBiomas.

Το δάσος του Αμαζονίου πλησιάζει πλέον σε «σημείο από το οποίο δεν υπάρχει επιστροφή»

Το δάσος του Αμαζονίου πλησιάζει πλέον σε «σημείο από το οποίο δεν υπάρχει επιστροφή», καθώς οι απώλειες απειλούν να φθάσουν το όριο του 20-25% της βλάστησής του, εξήγησε ο Μπρούνου Φεχέιρα, ερευνητής του MapBiomas, σύμφωνα με ανακοίνωση του δικτύου.

«Όταν χάνονται τόσο μεγάλες εκτάσεις βλάστησης, ο κύκλος των βροχών διαταράσσεται κι εκτενείς περιοχές τείνουν να μεταμορφώνονται σε σαβάνες», εξήγησε ο ίδιος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στη Βραζιλία, η αποψίλωση του δάσους του Αμαζονίου αυξήθηκε κατά 4% από τον Αύγουστο του 2024 ως τον Ιούλιο του 2025, κυρίως εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών που ευνόησε η ιστορική ξηρασία στη χώρα πέρυσι.

Πάντως έχει μειωθεί καθαρά αφότου επέστρεψε στην εξουσία, τον Ιανουάριο του 2023, ο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, έπειτα από τις ανησυχητικά μεγάλες αυξήσεις της όταν ασκούσε το αξίωμα ο προκάτοχός του Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Το τροπικό δάσος του Αμαζονίου είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, καλύπτοντας πάνω από 6 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα και φιλοξενεί το 10% των φυτικών και ζωικών ειδών του πλανήτη.