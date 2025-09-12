Λίμνη Μόρνου: Σε χαμηλό 10ετίας η έκτασή της – Πόσο έχουν μειωθεί τα αποθέματα νερού

Τη μικρότερη της έκταση των τελευταίων τουλάχιστον 10 χρόνων παρουσιάζει η Λίμνη Μόρνου, σύμφωνα με άρθρο του METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο ενεργοποιεί μια νέα υπηρεσία ενημέρωσης των πολιτών, το Παρατηρητήριο της Τεχνητής Λίμνης Μόρνου.

Μέσω δορυφορικών εικόνων της Λίμνης Μόρνου, οι οποίες θα ανανεώνονται ανά 15 ημέρες, θα γίνεται σύγκριση των νεότερων με παλαιότερα δεδομένα.

Σε χαμηλό 10ετίας η έκταση της Λίμνης Μόρνου

Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, η πιο πρόσφατη δορυφορική εικόνα, της 9ης Σεπτεμβρίου 2025, δείχνει τη μικρότερη έκταση της λίμνης από το 2014, έτος από το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα Sentinel-2.

Η σημερινή έκταση είναι περίπου 8,9 τ. χλμ., έναντι 11,4 τ. χλμ. τον Σεπτέμβριο του 2024 και 15,3 τ.χλμ. το 2023 – τιμή που αντιστοιχεί περίπου στον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας.

Πόσο έχουν μειωθεί τα αποθέματα νερού

Σε ό,τι αφορά τα αποθέματα του ταμιευτήρα, η μείωση ακολουθεί τη συρρίκνωση της επιφάνειας: -42%.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ, η λίμνη είχε 328 εκατ. κυβικά μέτρα νερού, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2025 μόλις 193 εκατ. κυβικά μέτρα.

Μειωμένη και η χιονοκάλυψη

Όπως σημειώνει το ΜΕΤΕΟ, θα παρακολουθούνται επίσης τα δεδομένα των βροχοπτώσεων, μέσω δύο μετεωρολογικών σταθμών του ΜΕΤΕΟ στην κοινότητα Κονιάκου (βόρεια της λεκάνης του Μόρνου) και στο φράγμα.

Επιπλέον, το Παρατηρητήριο παρακολουθεί και την πορεία της χιονοκάλυψης στην ευρύτερη περιοχή, συγκρίνοντάς την με τον μέσο όρο 2005-2024. Τον χειμώνα του 2025, η έκταση της χιονοκάλυψης ήταν μειωμένη κατά 20% σε σχέση με τον μέσο όρο, ενώ σε περίπου 65% των ημερών καταγράφηκε μικρότερη χιονοκάλυψη από τα επίπεδα της περιόδου 2005-2024.

