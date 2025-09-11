ΜΕΤΕΟ: Θερμότερος του κανονικού αναμένεται ο Οκτώβριος – Μακροπρόθεσμη πρόγνωση

Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Οκτώβριος στη νοτιοανατολική Ευρώπη -συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας- σύμφωνα με μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου και τις οποίες επικαλείται το METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως αναφέρει σε σχετικό άρθρο του το ΜΕΤΕΟ, σύμφωνα με το 76% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Οκτωβρίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016). Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 27%, 31% και 18% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C είναι 18% και 6% αντίστοιχα. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +0.92°C.

Η εικόνα στην Ευρώπη

Συνολικά για την ευρωπαϊκή ήπειρο, θετικές αποκλίσεις αναμένονται σε όλη την ήπειρο, με τις μεγαλύτερες τιμές να εντοπίζονται στη βορειοανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, όπου ξεπερνούν τον +1°C.

Όπως τονίζεται από το ΜΕΤΕΟ, η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), JMA (Ιαπωνία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τονίζεται επίσης ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στην μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε ημερήσια και τοπική βάση λόγω της επίδρασης κάθε είδους καιρικών συστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση απόκλιση ενός μήνα σε μια ευρύτερη περιοχή.

Αξιολόγηση πρόγνωσης για την μέση θερμοκρασία Αυγούστου 2025

Σε ό,τι αφορά τον περασμένο Αύγουστο, η μέση θερμοκρασιακή απόκλιση στη νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν +0.42°C, ενώ η μέση τιμή όλων των σεναρίων της μακροπρόθεσμης πρόγνωσης που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2025 ήταν +1.34°C.

Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, το μέγεθος της απόκλισης που παρατηρήθηκε είχε πιθανότητα 35% και ήταν το 2ο πιθανότερο πεδίο τιμών στην μακροπρόθεσμη πρόγνωση.