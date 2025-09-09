Στο Προεδρικό Μέγαρο οι δύο βραβευθέντες στην παγκόσμια Genius Olympiad μαθητές

Τους μαθητές Λυκείου Χρήστο Βασιλείου και Σωτήρη Κούβελα, οι οποίοι κατέκτησαν το χάλκινο βραβείο στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Genius Olympiad, τον διεθνή διαγωνισμό περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για μαθητές Λυκείου, που διοργανώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από το 2000, δέχθηκε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Η ελληνική συμμετοχή, η πρώτη στην ιστορία του θεσμού, παρουσίασε έρευνα με τίτλο «Ο κυκλικός ενεργειακός κύκλος στα σχολεία: μετατρέποντας τα απόβλητα σε ζωντανά εργαστήρια επιστήμης».

Οι δύο μαθητές θέλησαν να απαλλάξουν το σχολικό περιβάλλον από το ανθρακικό αποτύπωμα. Τα οργανικά απόβλητα από κάθε σχολικό γεύμα, σκέφτηκαν, ότι μπορούν να μετατραπούν σε βιοαέριο, καλύπτοντας τις ενεργειακές ανάγκες τμημάτων του σχολείου.

Η ιδέα τους διακρίθηκε, στην κατηγορία «Επιστήμη», ανάμεσα σε 1.698 προτάσεις από 69 χώρες και 34 Πολιτείες των ΗΠΑ, για την επιστημονική της τεκμηρίωση, την καινοτόμο προσέγγιση, την πρακτική εφαρμογή της μέσω μακέτας, καθώς και για την άριστη προφορική παρουσίαση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τα δύο παιδιά, τους ευχήθηκε καλή πρόοδο και καλή επιτυχία, καθώς φέτος θα δοκιμαστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Απευθυνόμενος στους βραβευθέντες, ο κ. Τασούλας δήλωσε: «Η διάκρισή σας αποτελεί τιμή και έμπνευση για όλους μας, αποδεικνύοντας ότι οι μαθητές και οι μαθήτριές μας έχουν απαντήσεις στα καίρια προβλήματα της εποχής μας. Είστε ένα φωτεινό παράδειγμα ότι ποτέ δεν είσαι μικρός για να αλλάξεις τον κόσμο ή τουλάχιστον να συμβάλλεις να γίνει πιο βιώσιμος.

Σε μια εποχή που σκοτεινές ειδήσεις μάς κατακλύζουν, οι θετικές και ελπιδοφόρες για το μέλλον μας πρωτοβουλίες των παιδιών μάς γεμίζουν χαρά και αισιοδοξία. Εύχομαι να συνεχίσετε να διακρίνεστε και στο μέλλον».