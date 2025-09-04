Ισπανία – Πορτογαλία: Η κλιματική αλλαγή 40πλασίασε τις πιθανότητες κυμάτων καύσωνα

Σαράντα φορές μεγαλύτερες είναι λόγω της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής οι πιθανότητες κυμάτων καύσωνα στην Ιβηρική χερσόνησο, που ευνόησαν τις φονικές πυρκαγιές σε Ισπανία και Πορτογαλία, βάσει έκθεσης του διεθνούς δικτύου World Weather Attribution.

Η Ιβηρική χερσόνησος βρέθηκε αντιμέτωπη με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες όλο τον Αύγουστο, που ξεπερνούσαν τους 40° Κελσίου σε αρκετές περιοχές.

Οι φονικές πυρκαγιές

Τα επίμονα κύματα ζέστης ευνόησαν τις πυρκαγιές, ειδικά στη βόρεια Πορτογαλία και στη δυτική και βορειοδυτική Ισπανία.

Οι δυο χώρες θρήνησαν από τέσσερις νεκρούς η καθεμιά, ενώ χιλιάδες άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους και πελώριες εκτάσεις έγιναν στάχτη.

Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής

Σύμφωνα με ευρωπαίους επιστήμονες που εργάστηκαν για την εκπόνηση της μελέτης του World Weather Attribution, η κλιματική αλλαγή έκανε τις μετεωρολογικές συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών 40 φορές πιο συχνές και 30% πιο έντονες.

«Αν δεν υπήρχε η ανθρωπογενής αύξηση της θερμοκρασίας, μετεωρολογικές συνθήκες που ευνοούν τόσο τις πυρκαγιές δεν θα καταγράφονταν παρά μια φορά κάθε 500 χρόνια, αντί για μια φορά κάθε 15 όπως συμβαίνει σήμερα», δήλωσε ο ερευνητής στο Imperial College του Λονδίνου, Θίο Κίπινγκ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι περίοδοι υψηλών θερμοκρασιών ξεραίνουν γρήγορα τη βλάστηση και άρα κάνουν εφικτή την εκδήλωση πολύ πιο εντατικών πυρκαγιών που «μπορούν να προκαλούν δικό τους άνεμο, οδηγώντας σε αύξηση του ύψους που έχουν οι φλόγες, εκρήξεις και δεκάδες νέες εστίες σε μικρή απόσταση διότι ίπτανται καύτρες», πρόσθεσε.

Η εγκατάλειψη της επαρχίας

Άλλος παράγοντας που χειροτερεύει τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής είναι η έξοδος από τις περιοχές της επαρχίας, που έχει αφήσει πολύ περισσότερες και μεγαλύτερες εκτάσεις γης ανεκμετάλλευτες από ό,τι στο παρελθόν, σύμφωνα με τη Μάγια Βάλμπεργκ, σύμβουλο στο Κέντρο για το Κλίμα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου.

«Η παρακμή της παραδοσιακής γεωργίας και της κτηνοτροφίας μειώνει τον φυσικό έλεγχο της βλάστησης. Γαίες που ήταν άλλοτε κατοικημένες και εκμεταλλευόμενες, γίνονται επομένως πιο εύφλεκτες», πρόσθεσε σύμφωνα με το AFP.

Στην Ισπανία κάηκαν πάνω από 3.800.000 στρέμματα από την αρχή της χρονιάς, ρεκόρ σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές (EFFIS), το οποίο συλλέγει δεδομένα από το 2006. Στην Πορτογαλία οι απώλειες έφθασαν τα 2.800.000 στρέμματα.

