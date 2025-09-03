Έριχναν στερεά απόβλητα σε λόφο του Κορυδαλλού – Δύο συλλήψεις

Για απόρριψη στερεών αποβλήτων σε λόφο του Κορυδαλλού συνελήφθησαν χθες 24χρονος και 23χρονος, από την Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης που συγκροτήθηκε από τη ΓΑΔΑ για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Κορυδαλλού για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της Τρίτης, κατόπιν πληροφοριών αναφορικά με οχήματα που μεταφέρουν απόβλητα και κατευθύνονται σε λόφο του Κορυδαλλού για την απόρριψή τους, κατελήφθησαν από τους αστυνομικούς οι δύο κατηγορούμενοι ως οδηγοί οχήματος να απορρίπτουν στερεά απόβλητα σε λόφο, αλλά και παραπλεύρως οδού στην περιοχή του Κορυδαλλού.

Άμεσα τα δύο άτομα ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κορυδαλλού, ενώ προσήλθε και υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής ο οποίος διαπίστωσε υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν και διοικητικά πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. για έλλειψη Κ.Τ.Ε.Ο. καθώς και για παράνομη μεταφορά προϊόντων ενώ το εν λόγω όχημα κατασχέθηκε.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος.