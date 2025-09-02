Γαλλία: Το φετινό καλοκαίρι ήταν το τρίτο θερμότερο των τελευταίων 125 ετών

Το φετινό καλοκαίρι στη Γαλλία ήταν το τρίτο θερμότερο των τελευταίων 125 ετών, μετά από αυτά του 2003 και του 2022, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία.

Ειδικότερα, η μέση θερμοκρασία του τριμήνου Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος 2025 ήταν στους 22,2 °C έναντι 22,7 °C που ήταν το 2022 και 23,1 °C που ήταν το 2003.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι από το 1900, όποτε η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία άρχισε να καταγράφει τις θερμοκρασίες στην Γαλλία,τα 10 θερμότερα καλοκαίρια ήταν κατά τον 21ο αιώνα και ειδικότερα από το 2003 και μετά.

Οι πυκνές ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία που ακολούθησε και την άνοδο της θερμοκρασίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είχαν ως αποτέλεσμα τις μεγάλες πυρκαγιές που σημειώθηκαν φέτος στη Γαλλία επισημαίνει επίσης η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία.

Τέλος αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι η θερμοκρασία πλησίασε ή υπερέβη τους 40 °C 33 φορές φέτος στη Γαλλία ενώ κατά την τριακονταετία 1951-1980 αυτό είχε συμβεί μόνο πέντε φορές.

Πηγή: ΑΜΠΕ