Δέκα φορές πιο πιθανές τεράστιες ανεξέλεγκτες πυρκαγιές εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής

Αυτό το καλοκαίρι μεγάλες σε έκταση και ένταση πυρκαγιές σάρωσαν την Ευρώπη χτυπώντας με σφοδρότητα περιοχές της νοτιοανατολικής Ευρώπης όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και η Τουρκία. Σύμφωνα με μελέτη του ερευνητικού οργανισμού World Weather Attribution (WWA) οι πυρκαγιές έγιναν 10 φορές πιο πιθανές λόγω της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης της Γης.

Η WWA είναι μια συνεργασία ερευνητών από διάφορα ιδρύματα που αναλύει πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την ένταση και την πιθανότητα ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως καύσωνες, πλημμύρες και ξηρασίες. Η WWA ιδρύθηκε το 2014-2015 και δημοσιεύει γρήγορες αναφορές για να απαντήσει στο ερώτημα «ποιος ήταν ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής σε αυτό το γεγονός;» αμέσως μετά από ένα ακραίο συμβάν. Η WWA χαρακτήρισε τα ευρήματά της «ανησυχητικά».

«Η μελέτη μας δείχνει ένα εξαιρετικά ισχυρό αποτύπωμα της κλιματικής αλλαγής προς θερμότερες και ξηρότερες συνθήκες», δήλωσε ο Θίοντορ Κίπινγκ, ερευνητής στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Imperial College στο Λονδίνο. «Σήμερα με 1,3 βαθμούς Κελσίου θέρμανσης βλέπουμε νέα ακραία φαινόμενα στη συμπεριφορά των πυρκαγιών που ωθούν τους πυροσβέστες στα όριά τους. Οδεύουμε προς αύξηση έως και 3 βαθμούς Κελσίου μέσα σε αυτόν τον αιώνα εκτός αν οι χώρες στραφούν ταχύτερα μακριά από τα ορυκτά καύσιμα» πρόσθεσε ο Κίπινγκ. Το ανησυχητικό, όπως λένε οι ειδικοί, είναι ότι τα χειρότερα έπονται.

Οι φετινές πυρκαγιές στην Ευρώπη σκότωσαν δεκάδες ανθρώπους ανάγκασαν δεκάδες χιλιάδες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και υπολογίζεται ότι έκαψαν περίπου 2,5 εκατ. στρέμματα. Η ανάλυση της WWA έδειξε ότι οι πυρκαγιές ήταν 22% πιο έντονες σε σχέση με πέρυσι καθιστώντας το 2025 το χειρότερο έτος που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη για πυρκαγιές.

Εκατοντάδες πυρκαγιές που ξέσπασαν στην Ανατολική Μεσόγειο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο τροφοδοτήθηκαν από θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, εξαιρετικά ξηρές συνθήκες και ισχυρούς ανέμους.

Η μελέτη έδειξε ότι οι χειμερινές βροχοπτώσεις πριν από τις πυρκαγιές έχουν μειωθεί περίπου 14% από την προβιομηχανική εποχή όταν άρχισε η βαριά εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Στη μελέτη αναφέρεται επίσης ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής περίοδοι μιας εβδομάδας με ξηρή, θερμή ατμόσφαιρα που καθιστούν τη βλάστηση πιο εύφλεκτη είναι πλέον 13 φορές πιο πιθανές. Επιπλέον καταγράφηκε αύξηση στην ένταση συστημάτων υψηλής πίεσης που ενίσχυσαν τους ακραίους βόρειους ανέμους οι οποίοι… φούντωσαν τις πυρκαγιές.

Ο Φλάβιο Λέχνερ, επίκουρος καθηγητής γεωεπιστημών και ατμοσφαιρικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, που δεν συμμετείχε στη μελέτη, σημείωσε ότι η περίληψη και τα βασικά στοιχεία της είναι συνεπή με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η κλιματική αλλαγή καθιστά τον καιρό πιο πρόσφορο για πυρκαγιές. Η κλιματική αλλαγή «αυξάνει τις πιθανότητες για περισσότερες κακές σεζόν πυρκαγιών» στη Μεσόγειο λέει ο Λέχνερ.

Naftemporiki.gr