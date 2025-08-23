Καμένη γη η Ευρώπη: Πώς έγιναν στάχτη 10 εκατομμύρια στρέμματα

Η Ευρώπη φλέγεται. Και αυτό δεν είναι μία υπερβολή. Είναι η ζοφερή πραγματικότητα των τελευταίων ετών με τα αλλεπάλληλα θλιβερά ρεκόρ.

Η Ευρώπη σπάνια συνδεόταν στον νου με ακραία φαινόμενα. Ίσως γιατί δεν γνωρίζει τυφώνες ή μουσώνες. Όμως σε ένα πεδίο ξεχωρίζει – και μάλιστα ανησυχητικά: θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλη ήπειρο. Και έρχεται αντιμέτωπη με ολοένα και πιο καταστροφικές πυρκαγιές.

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’90, η μέση θερμοκρασία της αυξάνεται κατά 0,53°C ανά δεκαετία, περισσότερο από το διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου. Το φετινό καλοκαίρι το φαινόμενο έγινε εφιαλτικά ορατό.

Η Ευρώπη στις φλόγες

Φέτος καύσωνες σάρωσαν τον βορρά τον Ιούνιο και τον νότο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Οι πυρκαγιές κατέκαψαν σύμφωνα με στοιχεία του Economist σχεδόν 10.000 τ.χλμ. (10 εκατ. στρέμματα) μέχρι τις 19 Αυγούστου – μία έκταση μεγαλύτερη από την Κύπρο και τετραπλάσια από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών.

Βαλκάνια, Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, δεκάδες χιλιάδες έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους, ενώ η Ε.Ε. έχει δεχθεί 17 αιτήματα βοήθειας μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Πρόκειται για αριθμό – ρεκόρ.

Εκρηκτική ένταση, ανθρώπινη ευθύνη

Σχεδόν 3% της Πορτογαλίας έχει γίνει στάχτη, ενώ στην Ισπανία πάνω από 4.000 τ.χλμ. έχουν καεί και 30.000 πολίτες αναγκάστηκαν να φύγουν.

Οι αρχές κάνουν λόγο για «εκρηκτικής έντασης» φωτιές που δεν ελέγχονται με ανθρώπινα μέσα.

Η κλιματική κρίση μετατρέπει την ευρωπαϊκή ύπαιθρο σε εύφλεκτο υλικό, αλλά τη σπίθα δίνει ο άνθρωπος: μόλις 4% των πυρκαγιών οφείλονται σε φυσικά αίτια, ενώ 57% ξεκινούν από εμπρησμό. Συχνότερα κίνητρα; Εκκαθάριση γης για βοσκοτόπια ή μελλοντική δόμηση.

Με τις επενδύσεις στην πρόληψη να έχουν μειωθεί δραματικά – στην Ισπανία έπεσαν στο μισό από το 2009 – οι ειδικοί ζητούν αυστηρότερες ποινές για εμπρηστές και απαγόρευση χρήσης καμένων εκτάσεων για κτηνοτροφία ή οικοδόμηση.

Χωρίς αποφασιστικά μέτρα, η Ευρώπη κινδυνεύει να βλέπει κάθε καλοκαίρι τον χάρτη της να γίνεται παρανάλωμα.