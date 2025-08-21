Ορατός ο κίνδυνος κατάρρευσης για το Παγοκάλλυμα Δυτικής Ανταρκτικής

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα μόνιμα στρώματα πάγου στη Γη το οποίο καλύπτει μια έκταση περίπου δύο εκατομμύρια τετραγωνικά χλμ. Νέα μελέτη επιβεβαιώνει προηγούμενα ευρήματα που δείχνουν το Παγοκάλυμμα Δυτικής Ανταρκτικής βρίσκεται στο χείλος μιας «καταστροφικής» κατάρρευσης.

Καθώς τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα συνεχίζουν να αυξάνονται ερευνητές από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο παγοκάλυμμα αποδυναμώνεται και κινδυνεύει ολοένα και περισσότερο να καταρρεύσει εντελώς.

Οι ειδικοί προβλέπουν ότι αν καταρρεύσει το Παγοκάλυμμα Δυτικής Ανταρκτικής η στάθμη της θάλασσας θα αυξηθεί πάνω από 3 μέτρα. Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε στο να βυθιστούν πολλές νησιωτικές και παράκτιες περιοχές στον πλανήτη προκαλώντας ανυπολόγιστη παγκόσμια οικολογική αλλά και κοινωνική/οικονομική καταστροφή δημιουργώντας εκτός των άλλων τεράστιο αριθμό προσφύγων που θα υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που αυτό συνεπάγεται.

Στην Ευρώπη ολόκληρη η ακτογραμμή που εκτείνεται από το Καλαί έως τη νότια Δανία θα βρισκόταν κάτω από το νερό. Το μεγαλύτερο μέρος της Ολλανδίας, η Βενετία και το Γκντάσκ στην Πολωνία θα βυθίζονταν επίσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αρκετές πόλεις και κωμοπόλεις στις νότιες πολιτείες θα επηρεάζονταν πιθανότατα. Ανάμεσά τους η Νέα Ορλεάνη στη Λουιζιάνα, το Γκάλβεστον στο Τέξας και περιοχές στη Φλόριντα.

«Ραγδαίες αλλαγές έχουν ήδη εντοπιστεί στους πάγους, τις θάλασσες και τα οικοσυστήματα της Ανταρκτικής και αυτές αναμένεται να χειροτερεύουν με κάθε κλάσμα του βαθμού της παγκόσμιας υπερθέρμανσης. Η απώλεια της θαλάσσιας παγοκάλυψης της Ανταρκτικής είναι μια ακόμη απότομη αλλαγή που έχει μια σειρά από αλυσιδωτές επιπτώσεις. Η μείωση της θαλάσσιας παγοκάλυψης της Ανταρκτικής και η επιβράδυνση της βαθιάς κυκλοφορίας στον Νότιο Ωκεανό δείχνουν ανησυχητικά σημάδια ότι είναι πιο ευάλωτες σε ένα θερμότερο κλίμα απ’ ό,τι πιστευόταν προηγουμένως», δήλωσε η Δρ. Νεριλί Άμπραμ, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Καθώς ο θαλάσσιος πάγος χάνεται από την επιφάνεια του ωκεανού, αλλάζει επίσης την ποσότητα της ηλιακής θερμότητας που συγκρατείται στο κλιματικό σύστημα, και αυτό αναμένεται να επιδεινώσει τη θέρμανση στην περιοχή της Ανταρκτικής. Μία από τις μεγαλύτερες επιπτώσεις θα αφορούσε την άγρια ζωή και τα θαλάσσια οικοσυστήματα της Ανταρκτικής, σύμφωνα με τον καθηγητή Μάθιου Ίνγκλαντ, της μελέτης.

